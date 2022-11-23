Вячеслав Гладков опроверг информацию о захвате Шебекино и Валуек

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову поступило несколько вопросов о захвате Шебекино и Валуек. Мужчина прочитал такую информацию в интернете, а женщина увидела на федеральных каналах.
Глава региона сообщил, что никакого наступления на Белгородскую область нет, а если будет, — всех жителей сразу же оповестят.
С февраля этого года нам каждый день приходит информация о захвате: завтра, послезавтра. Ну, мне кажется, уже с середины марта большинство белгородцев перестали на это обращать внимание. Да, ситуация непростая, но мы готовимся к различным развитиям событий. Все на местах, все работают. Если есть угроза, мы об этом говорим. Сейчас очередная попытка нас запугать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что тему о захвате Шебекино и Валуек подняли в программе «60 минут».
В начале октября 2022 года губернатор опроверг информацию об обстрелах дороги Шебекино — Волоконовка.