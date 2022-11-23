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Вячеслав Гладков опроверг информацию о захвате Шебекино и Валуек

Сегодня, 17:33
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Во время вечернего прямого эфира главе региона поступило несколько вопросов касательно наступления на Шебекино и Валуйки.
Сюжет
СВО

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову поступило несколько вопросов о захвате Шебекино и Валуек. Мужчина прочитал такую информацию в интернете, а женщина увидела на федеральных каналах.

Глава региона сообщил, что никакого наступления на Белгородскую область нет, а если будет, — всех жителей сразу же оповестят.

С февраля этого года нам каждый день приходит информация о захвате: завтра, послезавтра. Ну, мне кажется, уже с середины марта большинство белгородцев перестали на это обращать внимание. Да, ситуация непростая, но мы готовимся к различным развитиям событий. Все на местах, все работают. Если есть угроза, мы об этом говорим. Сейчас очередная попытка нас запугать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что тему о захвате Шебекино и Валуек подняли в программе «60 минут».

В начале октября 2022 года губернатор опроверг информацию об обстрелах дороги Шебекино — Волоконовка.

Вячеслав Гладков опроверг информацию об обстрелах дороги под Белгородом
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