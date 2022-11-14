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Вячеслав Гладков опроверг слухи о беспризорности солдат в Валуйках

14 ноября 18:02
Фото: 1MI
Губернатора Белгородской области попросили прокомментировать слух про солдат в валуйской воинской части, которые «предоставлены сами себе».
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Военные

Белгородка рассказала Вячеславу Гладкову слух, согласно которому военные в Валуйском округе «предоставлены сами себе». Татьяна боится, что оказанную помощь пустили не туда, ведь на местном рынке можно купить «от тушёнки до обмундирования».

Не хотелось бы в это верить. Мы надеемся, помогаем ребятам. Можете ли вы то как-то проверить?
Татьяна Бурляева

Вячеслав Гладков сообщил белгородке, что он лично был в большинстве частей Валуйского округа. И слухи в этом случае остаются слухами.

Знаю командиров данных частей. Единственное — от нехороших ситуаций никто не застрахован. Поэтому мы договаривались со всеми волонтёрами, которые обращаются с предложением оказать помощь военнослужащим, что нужно делать это централизовано, через командиров частей.
Вячеслав Гладков

Как объяснил Вячеслав Гладков, чтобы ваша помощь точно дошла до военных, нужно обратиться к властям для согласования с воинскими частями. Ведь так все вещи становятся на баланс, находятся под контролем. Иначе могут быть нарушения.

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#Инна Рогова#Военные#Общество#Армия#Белгородская область#Валуйки#Вячеслав Гладков#Губернатор#Фейки#Мобилизованные#Гуманитарная помощь#Волонтёры
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