Вячеслав Гладков опроверг слухи о беспризорности солдат в Валуйках

Белгородка рассказала Вячеславу Гладкову слух, согласно которому военные в Валуйском округе «предоставлены сами себе». Татьяна боится, что оказанную помощь пустили не туда, ведь на местном рынке можно купить «от тушёнки до обмундирования».
Не хотелось бы в это верить. Мы надеемся, помогаем ребятам. Можете ли вы то как-то проверить?
Татьяна Бурляева
Вячеслав Гладков сообщил белгородке, что он лично был в большинстве частей Валуйского округа. И слухи в этом случае остаются слухами.
Знаю командиров данных частей. Единственное — от нехороших ситуаций никто не застрахован. Поэтому мы договаривались со всеми волонтёрами, которые обращаются с предложением оказать помощь военнослужащим, что нужно делать это централизовано, через командиров частей.
Вячеслав Гладков
Как объяснил Вячеслав Гладков, чтобы ваша помощь точно дошла до военных, нужно обратиться к властям для согласования с воинскими частями. Ведь так все вещи становятся на баланс, находятся под контролем. Иначе могут быть нарушения.