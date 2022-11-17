В соцсетях распространяется фейк о большем количестве погибших при обстреле Шебекино

В интернете распространяется информация, что 15 ноября при обстреле Шебекино погибло больше белгородцев, чем официально заявляют власти. Прочитав такой пост, белгородка задала вопрос о погибших главе Шебекинского горокруга Владимиру Жданову во время прямого эфира.
Однако глава горокруга заявил, что данная информация не соответствует действительности.
Всю официальную информацию я стараюсь публиковать максимально оперативно. Смотрите мои соцсети, там всё есть. Официально на месте у нас погибли двое человек, и одна женщина скончалась в больнице. У нас трое погибших, это самая проверенная и актуальная информация.
Владимир Жданов, глава Шебекинского городского округа
Напомним, что 15 ноября ВСУ обстреляли Шебекино и Валуйки, где от обстрела скончались четверо человек и ещё трое были госпитализированы.
17 ноября Шебекино вновь обстреляли — снаряд попал в жилой дом, в котором в это время находилась 15-летняя девочка. Вечером этого же дня обстрелу подверглась подстанция в Белгородском районе, из-за чего многие населённые пункты остались без света и воды.