В соцсетях распространяется фейк о большем количестве погибших при обстреле Шебекино

17 ноября Шебекино вновь обстреляли — снаряд попал в жилой дом, в котором в это время находилась 15-летняя девочка. Вечером этого же дня обстрелу подверглась подстанция в Белгородском районе, из-за чего многие населённые пункты остались без света и воды.