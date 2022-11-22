На федеральном ТВ заговорили о захвате ВСУ «условного Шебекино или условных Валуек»

Во время передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» зашла речь о возможном наступлении ВСУ на территорию РФ. На выпуск обратили внимание в телеграм-канале «Белгородский андеграунд».
Один из приглашённых в студию экспертов — Леонид Решетников, генерал-лейтенант СВР в отставке, кандидат исторических наук — заявил, что Вооружённые силы Украины сейчас находятся на стадии духовного подъёма, поэтому от них можно ожидать наступательных действий.
«Реально готовится наступление. Может быть — не одно, может быть — два, а может быть — какой-нибудь рейд с захватом условного Шебекино или условных Валуек. Им [ВСУ — прим. ред.] сейчас надо, и Западу это надо, нанести как можно больше престижный удар по России», — считает Леонид Решетников.
О возможном зимнем наступлении ВСУ на Белгородскую и Курскую области ранее рассказал пленный украинский военнослужащий. Сам он добавил, что «не сильно осведомлён в этом вопросе».
В региональном оперштабе призвали белгородцев не сильно доверять информации украинского военнослужащего и не паниковать. Генерал-майор в отставке Сергей Липовой в свою очередь выразил мнение, что вторжение киевских войск маловероятно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать ситуацию, переадресовал вопрос в Минобороны.
Накануне в ходе пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области рассматривают все варианты дальнейшего развития событий, в том числе не самые оптимистичные.