На федеральном ТВ заговорили о захвате ВСУ «условного Шебекино или условных Валуек»

«Реально готовится наступление. Может быть — не одно, может быть — два, а может быть — какой-нибудь рейд с захватом условного Шебекино или условных Валуек. Им [ВСУ — прим. ред.] сейчас надо, и Западу это надо, нанести как можно больше престижный удар по России», — считает Леонид Решетников.