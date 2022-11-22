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На федеральном ТВ заговорили о захвате ВСУ «условного Шебекино или условных Валуек»

Сегодня, 10:53
Фото: кадр из программы «60 минут»
Тему подняли во время программы «60 минут». Один из экспертов считает, что Вооружённые силы Украины, возможно, готовят рейд с захватом российских приграничных городов.
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СВО

Во время передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» зашла речь о возможном наступлении ВСУ на территорию РФ. На выпуск обратили внимание в телеграм-канале «Белгородский андеграунд».

Один из приглашённых в студию экспертов — Леонид Решетников, генерал-лейтенант СВР в отставке, кандидат исторических наук — заявил, что Вооружённые силы Украины сейчас находятся на стадии духовного подъёма, поэтому от них можно ожидать наступательных действий.

«Реально готовится наступление. Может быть — не одно, может быть — два, а может быть — какой-нибудь рейд с захватом условного Шебекино или условных Валуек. Им [ВСУ — прим. ред.] сейчас надо, и Западу это надо, нанести как можно больше престижный удар по России», — считает Леонид Решетников.

Видео: «60 минут»

О возможном зимнем наступлении ВСУ на Белгородскую и Курскую области ранее рассказал пленный украинский военнослужащий. Сам он добавил, что «не сильно осведомлён в этом вопросе».

В региональном оперштабе призвали белгородцев не сильно доверять информации украинского военнослужащего и не паниковать. Генерал-майор в отставке Сергей Липовой в свою очередь выразил мнение, что вторжение киевских войск маловероятно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать ситуацию, переадресовал вопрос в Минобороны.

Накануне в ходе пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области рассматривают все варианты дальнейшего развития событий, в том числе не самые оптимистичные.

Гладков ответил на вопрос об угрозе наступления ВСУ на Белгородскую область
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#Общество#СВО#Белгородская область#Шебекино#Валуйки#60 минут#Тв#Захват#ВСУ#Инна Рогова#Видео
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