Вячеслав Гладков опроверг информацию об обстрелах дороги под Белгородом

Напомним, недавно в Сети распространялся фейк о том, что жителей приграничных регионов заставляют отдавать машины на нужды армии. Распоряжений таких никто не давал. Если подобный приказ и выйдет, то автомобили сначала заберут у всевозможных организаций и ведомств. Забрать смогут транспортные средства, на которых перевозят грузы, а также тракторы, автобусы и прицепы.