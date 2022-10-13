Вячеслав Гладков опроверг информацию об обстрелах дороги под Белгородом

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову сообщили, что участок дороги Шебекино — Волоконовка на всём протяжении постоянно обстреливают ВСУ.
«Об этом сообщают в новостных каналах. Расстояние от границы там составляет 5 км. Будут ли введены ограничения по движению на этой дороге?» — спросил мужчина.
Губернатор подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.
Мне кажется, что вы пишете, находясь очень далеко. Езжу постоянно по этой дороге.
Вячеслав Гладков
Напомним, недавно в Сети распространялся фейк о том, что жителей приграничных регионов заставляют отдавать машины на нужды армии. Распоряжений таких никто не давал. Если подобный приказ и выйдет, то автомобили сначала заберут у всевозможных организаций и ведомств. Забрать смогут транспортные средства, на которых перевозят грузы, а также тракторы, автобусы и прицепы.