Вторую волну мобилизации в регионах РФ назвали фейком

Большую часть резервистов уже мобилизовали. Теперь же регионы получают уточнения от Минобороны. Связано это в том числе с тем, что ранее некоторых мужчин мобилизовали ошибочно, они вернулись домой и получили отсрочку. Поэтому вместо них набирают других запасников, которые подходят по критериям частичной мобилизации.