Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вторую волну мобилизации в регионах РФ назвали фейком

Сегодня, 06:40
Фото: Bel.ru
О старте так называемой второй волны ранее сообщили главы Ростовской и Курской областей. Однако в телеграм-канале «Война с фейками» заявляют, что губернаторы некорректно описали ситуацию. Это всё та же частичная мобилизация, просто в регионы пришли уточнения от Минобороны.

Накануне в нескольких источниках в Сети появилась информация о запуске второй волны мобилизации. Об этом, в частности, сообщили губернаторы Ростовской и Курской областей.

В телеграм-канале «Война с фейками» утверждают, что главы выразились не совсем корректно. В России продолжается всё та же частичная мобилизация, в рамках которой призвать планируют 300 тыс. человек.

Большую часть резервистов уже мобилизовали. Теперь же регионы получают уточнения от Минобороны. Связано это в том числе с тем, что ранее некоторых мужчин мобилизовали ошибочно, они вернулись домой и получили отсрочку. Поэтому вместо них набирают других запасников, которые подходят по критериям частичной мобилизации.

Помимо этого, пишет телеграм-канал, в некоторых регионах ранее приостановили призыв, чтобы не перегружать военкоматы. После того, как запасников отправят в учебный центр, призыв возобновится.

Читайте также:
Фейк: белгородцев заставляют отдавать машины на нужды армииБелгородский оперштаб назвал фейком приказ о поставке техники компаний в военкоматыФейк: В Белгородской области мобилизацию проводят в кратчайшие сроки
#Инна Рогова#Общество#Частичная мобилизация#Фейк#Мобилизованные#Минобороны#Вторая волна мобилизации
Подпишитесь
Оперштаб назвал взрывы над Белгородом следствием работы ПВО
Сегодня, 14:30
Халатности и мошенничества нет, но дом снесут: что случилось с жильём для сирот
Сегодня, 09:41
Экс-мэра Симферополя назначили первым замглавы администрации Белгорода
Сегодня, 14:24
В Сети опубликовали кадры с места пожара на подстанции в Шебекино
Сегодня, 09:29
Гладков ответил, введут ли в Белгородской области военное положение
Вчера, 20:21
Гладков показал, чем кормят в части мобилизованных белгородцев
Сегодня, 10:58