Вторую волну мобилизации в регионах РФ назвали фейком

Накануне в нескольких источниках в Сети появилась информация о запуске второй волны мобилизации. Об этом, в частности, сообщили губернаторы Ростовской и Курской областей.
В телеграм-канале «Война с фейками» утверждают, что главы выразились не совсем корректно. В России продолжается всё та же частичная мобилизация, в рамках которой призвать планируют 300 тыс. человек.
Большую часть резервистов уже мобилизовали. Теперь же регионы получают уточнения от Минобороны. Связано это в том числе с тем, что ранее некоторых мужчин мобилизовали ошибочно, они вернулись домой и получили отсрочку. Поэтому вместо них набирают других запасников, которые подходят по критериям частичной мобилизации.
Помимо этого, пишет телеграм-канал, в некоторых регионах ранее приостановили призыв, чтобы не перегружать военкоматы. После того, как запасников отправят в учебный центр, призыв возобновится.