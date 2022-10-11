Фейк: белгородцев заставляют отдавать машины на нужды армии

Таким образом белгородцев и других жителей приграничья заставляют паниковать. Подобных распоряжений никто не давал. В приказе министра обороны от 2014 года действительно имеется перечень автомобилей, которые могут забрать на нужды армии, однако авторы канала напоминают, что у гражданских их изымают в последнюю очередь.