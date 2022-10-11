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Фейк: белгородцев заставляют отдавать машины на нужды армии

Вчера, 11:32
Фото: 1MI
В Сети распространяют якобы приказ министра обороны РФ, согласно которому у жителей приграничных регионов изымают автомобили в пользу военных, пишет телеграм-канал «Война с фейками. Белгород».

Жителей Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей якобы заставляют отдавать машины на нужды армии. В интернете распространяют соответствующий документ, который якобы подписал министр обороны Сергей Шойгу.

Таким образом белгородцев и других жителей приграничья заставляют паниковать. Подобных распоряжений никто не давал. В приказе министра обороны от 2014 года действительно имеется перечень автомобилей, которые могут забрать на нужды армии, однако авторы канала напоминают, что у гражданских их изымают в последнюю очередь.

Если какие-либо подобные приказы и выйдут, то авто сначала заберут у всевозможных организаций и ведомств. Конфисковать могут только все транспортные средства категории N, используемые для перевозки грузов, а также прицепы, тракторы и автобусы.

 

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#Общество#Операция на Украине#Фейк#Минобороны#Изъятие машин#Наталья Корявых
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