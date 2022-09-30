Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородский оперштаб назвал фейком приказ о поставке техники компаний в военкоматы

30 сентября 12:40
Фото: 1MI
Соответствующий документ распространяется в Сети. Однако в военкомате заявили, что такой приказ не издавали и военный комиссар Белгородской области Валерий Грицай его не подписывал.

В оперштабе назвали фейком распространяемый в интернете приказ белгородского военного комиссариата. Документ датируется 21 сентября и связан с объявлением частичной мобилизации.

Среди прочего в приказе указано, что руководителям государственных и общественных организаций необходимо «поставить исправную автотракторную, дорожно-строительную, подъёмно-транспортную и другую технику». Также, как следует из документа, компаниям нужно освободить военнообязанных работников, призываемых по мобилизации, от работы и службы, «произвести с ними полный расчёт, выплатить им зарплату и обеспечить их явку».

Помимо этого, в приказе говорится о том, что белгородцам в запасе, но не получившим повесток, выезд за пределы области запрещён. Тем же, кто временно находится в регионе, приказывают немедленно убыть к месту постоянного жительства. В противном случае им грозит ответственность по закону.

Однако в областном военкомате заявили, что подобный документ не издавали, а военный комиссар региона Валерий Грицай его не подписывал.

Фото: оперативный штаб Белгородской области
Читайте также:
Фейк: В Белгородской области мобилизацию проводят в кратчайшие срокиФейк: ВС РФ обстреливают собственные позиции в районе ВалуекФейк: ВСУ перешли границу Белгородской области
#Инна Рогова#Общество#Военная мобилизация#Белгородская область#Частичная мобилизация#Военкомат#Валерий грицай#Оперштаб
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18