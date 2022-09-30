Белгородский оперштаб назвал фейком приказ о поставке техники компаний в военкоматы

Помимо этого, в приказе говорится о том, что белгородцам в запасе, но не получившим повесток, выезд за пределы области запрещён. Тем же, кто временно находится в регионе, приказывают немедленно убыть к месту постоянного жительства. В противном случае им грозит ответственность по закону.