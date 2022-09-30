Белгородский оперштаб назвал фейком приказ о поставке техники компаний в военкоматы

В оперштабе назвали фейком распространяемый в интернете приказ белгородского военного комиссариата. Документ датируется 21 сентября и связан с объявлением частичной мобилизации.
Среди прочего в приказе указано, что руководителям государственных и общественных организаций необходимо «поставить исправную автотракторную, дорожно-строительную, подъёмно-транспортную и другую технику». Также, как следует из документа, компаниям нужно освободить военнообязанных работников, призываемых по мобилизации, от работы и службы, «произвести с ними полный расчёт, выплатить им зарплату и обеспечить их явку».
Помимо этого, в приказе говорится о том, что белгородцам в запасе, но не получившим повесток, выезд за пределы области запрещён. Тем же, кто временно находится в регионе, приказывают немедленно убыть к месту постоянного жительства. В противном случае им грозит ответственность по закону.
Однако в областном военкомате заявили, что подобный документ не издавали, а военный комиссар региона Валерий Грицай его не подписывал.