В небе над Белгородом громко, а в Шебекино тяжело ранило 15-летнюю девушку

В небе над Белгородом 17 ноября вновь было громко. Утром «бахи» раздавались дольше обычного: только в районе десяти часов утра их насчитали больше десяти.
Как оказалось, громкие звуки были связаны с работой ВКС РФ и системы ПВО. Спустя время белгородцы стали делиться в Сети фотографиями обломков, которые они нашли в районе Монастырского леса и в других частях города.
Шебекино вновь оказалось под обстрелом ВСУ. В этот раз столицу приграничного горокруга обстреляли из «Града». Его снаряды попали в частный жилой дом, в котором находилась 15-летняя девушка. Пострадавшую в тяжёлом состоянии госпитализировали.
После дневного обстрела в Шебекино разрушен один частный дом, в двух выбиты окна и повреждена кровля. Снаряды также попали в здания промышленных предприятий.
16 сентября в результате обстрела ВСУ Валуек местная жительница осталась без мужа и дома. Её супруг погиб, а жильё сильно повреждено. Сама валуйчанка и её малолетняя дочь чудом выжили.
Чиновники обещали, что оперативно решат вопрос с домом. Однако процесс затянулся: прошло два месяца, но женщина до сих пор не получила новое жильё. На её обращение ответил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона извинился за подчинённых и заверил, что в ближайшую пятницу все необходимые процедуры завершат.