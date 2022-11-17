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В небе над Белгородом громко, а в Шебекино тяжело ранило 15-летнюю девушку

Вчера, 16:00
Фото: Bel.ru
В областном центре вновь было громко, при обстреле из «Града» в Шебекино пострадала подросток, а в Валуйках оставшаяся без мужа и дома женщина с 9-месячным ребёнком за два месяца не получила жильё.

Снежный, но громкий четверг в Белгороде

В небе над Белгородом 17 ноября вновь было громко. Утром «бахи» раздавались дольше обычного: только в районе десяти часов утра их насчитали больше десяти.

Как оказалось, громкие звуки были связаны с работой ВКС РФ и системы ПВО. Спустя время белгородцы стали делиться в Сети фотографиями обломков, которые они нашли в районе Монастырского леса и в других частях города.

Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
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Обстрел из «Града» Шебекино

Шебекино вновь оказалось под обстрелом ВСУ. В этот раз столицу приграничного горокруга обстреляли из «Града». Его снаряды попали в частный жилой дом, в котором находилась 15-летняя девушка. Пострадавшую в тяжёлом состоянии госпитализировали.

После дневного обстрела в Шебекино разрушен один частный дом, в двух выбиты окна и повреждена кровля. Снаряды также попали в здания промышленных предприятий.

Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
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Два месяца без дома с ребёнком на руках

16 сентября в результате обстрела ВСУ Валуек местная жительница осталась без мужа и дома. Её супруг погиб, а жильё сильно повреждено. Сама валуйчанка и её малолетняя дочь чудом выжили.

Чиновники обещали, что оперативно решат вопрос с домом. Однако процесс затянулся: прошло два месяца, но женщина до сих пор не получила новое жильё. На её обращение ответил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона извинился за подчинённых и заверил, что в ближайшую пятницу все необходимые процедуры завершат.

Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Валуйки#Обстрелы#ВСУ#Град#Подросток#Пострадавшая#Жилье
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