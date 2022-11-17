В небе над Белгородом громко, а в Шебекино тяжело ранило 15-летнюю девушку

Чиновники обещали, что оперативно решат вопрос с домом. Однако процесс затянулся: прошло два месяца, но женщина до сих пор не получила новое жильё. На её обращение ответил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона извинился за подчинённых и заверил, что в ближайшую пятницу все необходимые процедуры завершат.