В конце октября на свалке в Белгороде обнаружили цинковые гробы с иконами и пакетами. Горожане обратились в полицию.
Виновного нашли — им оказался 53-летний мужчина. Против него завели дело за несоблюдение требований по охране окружающей среды при обращении с отходами производств (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ). Наказание по этой статье для граждан — штраф до 3 тыс. рублей. Дело передали в региональное управление экоохотнадзора.
Несколько муниципалитетов Белгородской области попали под обстрел вечером 15 ноября. Погибли в общей сложности четыре человека: трое в Шебекино и ещё один — в Валуйках.
Одной из жертв в Шебекино стал 50-летний мужчина. Известно, что он уроженец украинского Волчанска. На месте погибла и 62-летняя женщина. Ещё одна пострадавшая — 80-летняя пенсионерка — скончалась в больнице.
Погибший в Валуйках мужчина, по словам очевидцев, в момент обстрела находился в машине.
Вечером 15 ноября в результате взрыва в Польше погибли два человека. После выхода этой новости в СМИ главред RT Маргарита Симоньян написала: «У Польши теперь появилась своя Белгородская область. А как вы хотели?»
Её пост вызвал немало разных комментариев, в том числе от тех, кто представился белгородцами. Отметился в комментариях и глава ДНР Денис Пушилин. По его мнению, случившееся в Польше некорректно сравнивать с ситуацией в приграничном российском регионе, так как «Украина обстреливает Белгород умышленно».