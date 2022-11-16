Кто выбросил цинковые гробы и почему белгородцы осудили высказывание Симоньян

Её пост вызвал немало разных комментариев, в том числе от тех, кто представился белгородцами. Отметился в комментариях и глава ДНР Денис Пушилин. По его мнению, случившееся в Польше некорректно сравнивать с ситуацией в приграничном российском регионе, так как «Украина обстреливает Белгород умышленно».