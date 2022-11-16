Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кто выбросил цинковые гробы и почему белгородцы осудили высказывание Симоньян

Вчера, 16:00
Фото: Bel.ru

Выброшенные гробы, обстрелы: главные темы в Белгороде

Установлен выбросивший цинковые гробы на свалку мужчина, одним из погибших во время обстрелов 15 ноября стал уроженец Волчанска, а глава ДНР Денис Пушилин в комментариях под постом главреда RT Маргариты Симоньян отметил, что ВСУ обстреливают Белгород намеренно.

Штраф 3 тыс. за выброшенные гробы

В конце октября на свалке в Белгороде обнаружили цинковые гробы с иконами и пакетами. Горожане обратились в полицию.

Виновного нашли — им оказался 53-летний мужчина. Против него завели дело за несоблюдение требований по охране окружающей среды при обращении с отходами производств (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ). Наказание по этой статье для граждан — штраф до 3 тыс. рублей. Дело передали в региональное управление экоохотнадзора.

За такое штраф 3 тысячи? Полиция нашла белгородца, выбросившего цинковые гробы
Узнать подробнее

Погибший при обстреле уроженец Украины

Несколько муниципалитетов Белгородской области попали под обстрел вечером 15 ноября. Погибли в общей сложности четыре человека: трое в Шебекино и ещё один — в Валуйках.

Одной из жертв в Шебекино стал 50-летний мужчина. Известно, что он уроженец украинского Волчанска. На месте погибла и 62-летняя женщина. Ещё одна пострадавшая — 80-летняя пенсионерка — скончалась в больнице.

Погибший в Валуйках мужчина, по словам очевидцев, в момент обстрела находился в машине.

При обстреле Шебекино погиб уроженец украинского Волчанска
Узнать подробнее

Дискуссии из-за высказывания Симоньян

Вечером 15 ноября в результате взрыва в Польше погибли два человека. После выхода этой новости в СМИ главред RT Маргарита Симоньян написала: «У Польши теперь появилась своя Белгородская область. А как вы хотели?»

Её пост вызвал немало разных комментариев, в том числе от тех, кто представился белгородцами. Отметился в комментариях и глава ДНР Денис Пушилин. По его мнению, случившееся в Польше некорректно сравнивать с ситуацией в приграничном российском регионе, так как «Украина обстреливает Белгород умышленно».

«Украина обстреливает Белгород умышленно»: Пушилин спорит с Симоньян из-за обстрелов
Узнать подробнее
Читайте также:
Комплексная система укрытий и звуки взрывов: что обсуждали белгородцы 15 ноябряВ Белгородской области задержали диверсантов и впервые назвали число мобилизованныхВозвращение домой, сломанная котельная и лишение гражданства: как прошло воскресенье
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Шебекино#ВСУ#Обстрелы#Погибшие#Пострадавшие#Гробы
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11