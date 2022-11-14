В Белгородской области задержали диверсантов и впервые назвали число мобилизованных

В Белгородской области задержали троих украинских диверсантов. При себе у одного из них было оружие и поддельные документы. Известно, что диверсанты проходили обучение в Европе. Кадры задержания опубликовали федеральные СМИ.
Губернатор Вячеслав Гладков 14 ноября сообщил об обстрелах приграничных районов. В Валуйском горокруге система ПВО сбила две ракеты. На окраине села Борки после прилёта снарядов пострадали погреб в одном доме и окна — в другом.
В грайворонском селе Козинка после попадания снаряда на территории фермерского хозяйства загорелась ёмкость с дизельным топливом. Огонь потушили к 17:00. По словам губернатора., повреждения получил забор частного дома.
Пострадавших при обстрелах нет.
Судя по данным о том, сколько человек получили единовременную выплату в 100 тыс. рублей, в регионе по частичной мобилизации призвали 4034 белгородца. В это число вошли те, кто заключил контракт о прохождении службы, а также добровольцы.
Жалобы на получение выплат тем не менее всё ещё продолжают поступать. Причиной этому зачастую выступает путаница.