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В Белгородской области задержали диверсантов и впервые назвали число мобилизованных

14 ноября 16:00
Фото: Bel.ru
В регионе задержали обучавшихся в Европе украинских диверсантов, губернатор сообщил об обстреле двух приграничных районов, а власти впервые назвали количество призванных в рамках частичной мобилизации белгородцев.

Задержание ДРГ

В Белгородской области задержали троих украинских диверсантов. При себе у одного из них было оружие и поддельные документы. Известно, что диверсанты проходили обучение в Европе. Кадры задержания опубликовали федеральные СМИ.

В Белгородской области задержали обучавшихся в Европе украинских диверсантов
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Обстрел приграничных территорий

Губернатор Вячеслав Гладков 14 ноября сообщил об обстрелах приграничных районов. В Валуйском горокруге система ПВО сбила две ракеты. На окраине села Борки после прилёта снарядов пострадали погреб в одном доме и окна — в другом.

В грайворонском селе Козинка после попадания снаряда на территории фермерского хозяйства загорелась ёмкость с дизельным топливом. Огонь потушили к 17:00. По словам губернатора., повреждения получил забор частного дома.

Пострадавших при обстрелах нет.

ВСУ обстреливают приграничный белгородский район. Жителей просят спуститься в подвалы
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Сколько белгородцев мобилизовали в рамках СВО

Судя по данным о том, сколько человек получили единовременную выплату в 100 тыс. рублей, в регионе по частичной мобилизации призвали 4034 белгородца. В это число вошли те, кто заключил контракт о прохождении службы, а также добровольцы.

Жалобы на получение выплат тем не менее всё ещё продолжают поступать. Причиной этому зачастую выступает путаница.

Власти впервые назвали число получивших 100 тысяч рублей мобилизованных белгородцев
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