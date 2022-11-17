Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела

Во время обстрела 16 сентября муж женщины погиб, их дом сильно пострадал. Женщина с девятимесячной дочерью до сих пор без жилья. Чиновники пообещали им, что они в приоритете, но вопрос не решён до сих пор. Ситуацию прокомментировал губернатор.

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