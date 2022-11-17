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Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела

Сегодня, 08:42
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Во время обстрела 16 сентября муж женщины погиб, их дом сильно пострадал. Женщина с девятимесячной дочерью до сих пор без жилья. Чиновники пообещали им, что они в приоритете, но вопрос не решён до сих пор. Ситуацию прокомментировал губернатор.
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Обстрел

Жительница Валуек после обстрела осталась без мужа и дома. Женщина с девятимесячной дочерью до сих пор пытается добиться получения жилья. Ей обещали, что они с ребёнком будут в приоритете при решении этого вопроса. Однако процедура сильно затянулась.

Месяц оформлялись минстроем документы для сделки, предварительно записывали к нотариусу на 12 ноября. Перенесли, обещали на этой неделе, чтобы я с продавцами приехала в Белгород к нотариусу. Снова отменили, теперь уже на следующую неделю минстрой будет планировать запись к нотариусу. Сколько это будет продолжаться? С таким отношением продавцы передумают продавать жильё, и я снова буду ютиться в чужих углах и с девятимесячным ребёнком доставлять дискомфорт людям.
Анастасия Бондаренко

Жалобу валуйчанки во время прямого эфира 16 ноября зачитал губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона извинился за своих подчинённых.

Достаточно подробно с министром строительства [Оксаной Козлитиной — прим. ред.] проговорили о том, что нужно свести в одном месте и покупателя, и продавца. Деньги у нас на это есть. В пятницу, по заверению министра, все необходимые процедуры будут завершены.
Вячеслав Гладков

16 сентября в результате ночного обстрела Валуек пострадало более 70 домов, девять из них решили снести. Повреждения получили и несколько автомобилей.

Погиб мирный житель — 32-летний муж женщины, которая и обратилась к губернатору. Она и дочь чудом выжили: осколки пролетели рядом с детской кроваткой.

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