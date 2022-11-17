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Электричество восстановили у многих жителей Белгородского района

Вчера, 19:26
Фото: 1MI
Без света продолжают находиться жители Разумного, Ольшанца, Крутого Лога, а также восточной части Белгорода, сообщили в филиале «Россети Центр» — «Белгородэнерго».
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Обстрел

В филиале «Россети Центр» — «Белгородэнерго» сообщили, что в восстановлении электричества участвует 84 специалиста и 22 единицы спецтехники. К 21:00 энергетики вернули свет большей части потребителей.

В первую очередь сотрудники филиала обеспечили электроэнергией от резервных источников электроснабжения котельные, водозаборы и другие социальные объекты, попавшие в зону отключения. Затем приступили к последовательной подаче электроэнергии в жилые дома.
филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

Электричество ещё не восстановлено в Разумном, Ольшанце, Крутом Логе, а также в восточной части Белгорода. Энергетики обещают, что электроснабжение будет восстановлено уже в ближайшее время.

Напомним, что электричество пропало у многих жителей из-за обстрела подстанции в Белгородском районе. Из-за отсутствия света у некоторых белгородцев также пропало водоснабжение.

Подстанцию в Белгородском районе обстреляли ВСУ
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#Александра Склярова#Общество#Обстрел#Белгородский район#Обстрел ВСУ#Свет
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