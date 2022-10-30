В селе Солнцевка четверо белгородцев живут без света уже восемь дней





Также ранее мы писали, что белгородская Малиновка живёт без электроэнергии уже больше двух недель. Посёлок Малиновка подключён к тем же сетям, что и Нехотеевка с Журавлёвкой. А эти сёла постоянно подвергаются обстрелам, поэтому восстановить электрические сети в ближайшее время не получится.