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В селе Солнцевка четверо белгородцев живут без света уже восемь дней

Вчера, 22:46
Фото: 1MI
Выехать из села оставшимся белгородцам проблематично из-за разбитой дороги. Об этом написали в «Фонаре».

В селе Солнцевка Белгородского района с 21 октября нет света: он пропал после очередного обстрела.

Возобновить подачу электроэнергии пока невозможно — опасно проводить ремонтные работы.

В настоящий момент в селе остались четыре жителя

Напомним, в селе Солнцевка могут ввести режим ЧС из-за регулярных обстрелов.

В селе Солнцевка под Белгородом могут ввести режим ЧС
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Также ранее мы писали, что белгородская Малиновка живёт без электроэнергии уже больше двух недель. Посёлок Малиновка подключён к тем же сетям, что и Нехотеевка с Журавлёвкой. А эти сёла постоянно подвергаются обстрелам, поэтому восстановить электрические сети в ближайшее время не получится.

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#Ася Дугнист#Происшествия#Операция на Украине#Белгородская область#Белгородский район#СВО#Отключение электроэнергии#Обстрелы#Приграничье#Эвакуация людей
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