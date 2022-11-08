В Белгороде четыре улицы остались без света

Наши читатели около 18:10 часов активно начали жаловаться на отключение электроэнергии. Без света остались четыре улицы: Губкина, Сургутская, Щорса и проспект Ватутина.



По информации «Белгородэнерго», отключение электроэнергии связано с технологическим нарушением на кабельной линии, которая питает Губкина, Щорса, Сургутскую и проспект Ватутина.



Энергетики уже занялись перезапиткой потребителей по резервным схемам.



Подачу электроэнергии на Харьковской горе обещают возобновить в течение полутора-двух часов.