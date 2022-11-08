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В Белгороде четыре улицы остались без света

Вчера, 16:00
Фото: Bel.ru
На некоторых улицах Харьковской горы отключили электроэнергию. Это связано с технологическим нарушением.

Наши читатели около 18:10 часов активно начали жаловаться на отключение электроэнергии.  Без света остались четыре улицы: Губкина, Сургутская, Щорса и проспект Ватутина.

По информации «Белгородэнерго», отключение электроэнергии связано с технологическим нарушением на кабельной линии, которая питает Губкина, Щорса, Сургутскую и проспект Ватутина.

Энергетики уже занялись перезапиткой потребителей по резервным схемам.

Подачу электроэнергии на Харьковской горе обещают возобновить в течение полутора-двух часов.

фото от читателя: вид на ул. Губкина
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#Алина Харина#Происшествия#Город#Новости Белгорода#Отключение электроэнергии#Белгород#Электроэнергия
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