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Подстанцию в Белгородском районе обстреляли ВСУ

Вчера, 16:58
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Из-за повреждения трансформаторов электроэнергия отсутствует в нескольких населённых пунктах, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях об обстреле подстанции в Белгородском районе. Из-за повреждения двух трансформаторов электроэнергия пропала в Таврово, Разумном, Весёлой Лопани, Никольском и других населённых пунктах.

Жертв и пострадавших нет. На месте находятся мой заместитель Константин Полежаев, МЧС, полиция и другие оперативные службы. Энергетики приступают к переподключению по распределительным сетям. В максимально короткий промежуток времени постараются устранить последствия.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также сотрудники ГУП «Белоблводоканал» сообщили, что слабый напор холодной воды или полное её отсутствие связано с отключенной электроэнергией. Организация занимается подвозом воды в посёлки и микрорайоны.

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#Александра Склярова#Происшествия#Обстрел#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Подстанции#Электричество
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