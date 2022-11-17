Подстанцию в Белгородском районе обстреляли ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях об обстреле подстанции в Белгородском районе. Из-за повреждения двух трансформаторов электроэнергия пропала в Таврово, Разумном, Весёлой Лопани, Никольском и других населённых пунктах.
Жертв и пострадавших нет. На месте находятся мой заместитель Константин Полежаев, МЧС, полиция и другие оперативные службы. Энергетики приступают к переподключению по распределительным сетям. В максимально короткий промежуток времени постараются устранить последствия.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также сотрудники ГУП «Белоблводоканал» сообщили, что слабый напор холодной воды или полное её отсутствие связано с отключенной электроэнергией. Организация занимается подвозом воды в посёлки и микрорайоны.