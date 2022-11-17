Подстанцию в Белгородском районе обстреляли ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях об обстреле подстанции в Белгородском районе. Из-за повреждения двух трансформаторов электроэнергия пропала в Таврово, Разумном, Весёлой Лопани, Никольском и других населённых пунктах.