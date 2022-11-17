Белгородцам рассказали, что нужно делать, если попал под завал при обрушении здания. Видео опубликовал глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов.
Специалисты советуют не делать резких движений, не пытаться вытащить руку или ногу. Нужно стараться дышать глубоко и ровно. Если имеется телефон, то следует позвонить спасателям по номеру 112. При наличии фонарика необходимо периодически включать его и выключать, чтобы сэкономить энергию.
Можно издавать звуки металлическими предметами, чтобы человека мог обнаружить эхопеленгатор. Следует голосом и стуком привлекать внимание. Нельзя пользоваться зажигалкой. Она может вызвать взрыв, если пролилось топливо. Также необходимо экономить кислород.
Стоит укрепить потолок от обрушения, если имеются подручные средства. Выбираться наружу можно только тогда, когда длинные и прочные конструкции образовали лаз.
Ранее сообщалось, что на квитанциях ЖКХ в Белгороде начали печатать правила поведения при обстрелах. В регионе также собирались научить пациентов больниц, как себя вести в подобных ситуациях.