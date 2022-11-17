Специалисты советуют не делать резких движений, не пытаться вытащить руку или ногу. Нужно стараться дышать глубоко и ровно. Если имеется телефон, то следует позвонить спасателям по номеру 112. При наличии фонарика необходимо периодически включать его и выключать, чтобы сэкономить энергию.