Иконников рассказал о состоянии раненных при обстреле валуйчан

Накануне Валуйский горокруг пострадал от обстрела. Погиб один человек, ранения получили двое. Об их состоянии рассказал министр здравоохранения области Андрей Иконников.
По словам чиновника, обоих пациентов госпитализировали в Валуйскую ЦРБ. Они находятся в состоянии средней тяжести.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, как себя чувствуют шебекинцы, пострадавшие от вчерашней атаки ВСУ. Один из пациентов находится в реанимации, но его состояние стабильно.
Напомним, 15 ноября украинские военные обстреляли Грайворонский, Шебекинский и Валуйский горокруга. Погибли четыре человека.