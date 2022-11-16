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Иконников рассказал о состоянии раненных при обстреле валуйчан

Вчера, 12:53
Фото: фото из соцсетей
Двое пациентов находятся в районной больнице в состоянии средней тяжести.

Накануне Валуйский горокруг пострадал от обстрела. Погиб один человек, ранения получили двое. Об их состоянии рассказал министр здравоохранения области Андрей Иконников.

По словам чиновника, обоих пациентов госпитализировали в Валуйскую ЦРБ. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, как себя чувствуют шебекинцы, пострадавшие от вчерашней атаки ВСУ. Один из пациентов находится в реанимации, но его состояние стабильно.

Напомним, 15 ноября украинские военные обстреляли Грайворонский, Шебекинский и Валуйский горокруга. Погибли четыре человека.

 

Погибший при обстреле в Валуйках мужчина находился в машине
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#Происшествия#Обстрел Белгородской области 15 ноября#Валуйки#Андрей иконников#Обстрел#Состояние раненых#Минздрав#Инна Рогова
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