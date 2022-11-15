Стало известно ещё об одном погибшем белгородце из ЧВК «Вагнер»

В ходе спецоперации погиб Роман Бардаков из ЧВК «Вагнер». О его смерти сообщают в паблике «Синодик» во «ВКонтакте».
Роман Бардаков родился в 1996 году, он — уроженец посёлка Ровеньки. Известно, что житель региона погиб под Артёмовском (Бахмутом).
Ранее сообщалось о гибели ещё двоих белгородцев из ЧВК «Вагнер». 24 сентября стало известно о смерти жителя Волоконовского района Игоря Степанова и Алексея Митченко из Борисовского района.
Ещё один белгородец из ЧВК «Вагнер» Сергей Ковиковдов погиб 28 августа под Артёмовском (Бахмутом). У погибшего остались жена и дочь. Мужчина получил три ордена за службу, однако его семья столкнулась с трудностями из-за того, что Сергея не признают участником спецоперации.