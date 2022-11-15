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Стало известно ещё об одном погибшем белгородце из ЧВК «Вагнер»

15 ноября 07:53
Фото: «Синодик» во «ВКонтакте»
В Сети сообщают о гибели уроженца Ровеньского района Белгородской области Романа Бардакова. Жителю региона было 26 лет.
Сюжет
СВО

В ходе спецоперации погиб Роман Бардаков из ЧВК «Вагнер». О его смерти сообщают в паблике «Синодик» во «ВКонтакте».

Роман Бардаков родился в 1996 году, он — уроженец посёлка Ровеньки. Известно, что житель региона погиб под Артёмовском (Бахмутом).

Фото: «Синодик» во «ВКонтакте»

Ранее сообщалось о гибели ещё двоих белгородцев из ЧВК «Вагнер». 24 сентября стало известно о смерти жителя Волоконовского района Игоря Степанова и Алексея Митченко из Борисовского района.

Ещё один белгородец из ЧВК «Вагнер» Сергей Ковиковдов погиб 28 августа под Артёмовском (Бахмутом). У погибшего остались жена и дочь. Мужчина получил три ордена за службу, однако его семья столкнулась с трудностями из-за того, что Сергея не признают участником спецоперации.

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#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Ровеньки#Погибший#ЧВК Вагнер
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