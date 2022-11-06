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ЧВК «Вагнер» открывает центр подготовки новобранцев в Белгородской области

Сегодня, 04:38
Фото: 1MI
В группе «Вакансиии в ЧВК „Вагнер“» в соцсети появилось объявление о начале набора мужчин в ополчение в Белгородской и Курской областях.

Жителей двух регионов приглашают присоединиться к ополчению для защиты своей земли. Подать заявку на место в ополчении пока можно только через электронную почту.

О создании центров подготовки ЧВК «Вагнер» в Белгородской области сообщалось в середине октября. Но первые объявления о наборе появились 5 ноября.

Герой России, уроженец Старого Оскола Андрей Богатов говорил в беседе с РИА ФАН, что уже «необходимо браться за ум: создавать отряды самообороны, копать укрепрайоны и создавать систему обороны».

«Конечно, Министерство обороны занимается своим делом, но мы здесь свои, мы здесь местные. И нам нужно думать уже о своих семьях, о своём ополчении, которое будет защищать непосредственно свои дома», — отметил Богатов.

Частная военная компания бизнесмена Евгения Пригожина помогает возводить в Белгородской области оборонительные укрепления, которые прозвали «линией Вагнера». Подобные укрепления уже появились в ЛДНР.

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#Инна Рогова#Операция на Украине#Белгородская область#Курская область#ЧВК Вагнер#Ополчение#Набор в ЧВК Вагнер#Андрей Богатов
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