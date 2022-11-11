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Инструкторы ЧВК «Вагнер» провели для белгородцев первые занятия

11 ноября 20:16
Фото: piwigo.1mediainvest.ru
Добровольцев обучают пользоваться оружием и оказывать первую медицинскую помощь.
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Военные

Военкоры Федерального агентства новостей посетили тренировочный лагерь ЧВК «Вагнер» и показали, как у белгородцев проходят первые занятия.

Добровольцев обучают пользоваться оружием и базовыми медицинскими знаниями, а также объясняют правила выживания на фронте.

Сегодня мы наконец-то организовались, благодаря людям, которые выполняют специальную военную операцию. Они оказывают нам сегодня содействие по подготовке наших групп для защиты возможных рубежей, на которых мы с вами сейчас находимся. Ведь все понимают, что сегодня происходит, а Белгородская область граничит с зоной боевых действий.
Сергей Богунов, председатель общественной организации инвалидов и ветеранов войн в Афганистане и Чечне.

Напомним, что 5 ноября появились первые объявления о наборе добровольцев в центр подготовки новобранцев в Белгородской области. Присоединиться к ополчению приглашают жителей двух регионов: Курской и Белгородской области.

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#Александра Склярова#Военные#Новости Белгорода#СВО#Белгородская область#ЧВК Вагнер#Народное ополчение#Видео
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