Инструкторы ЧВК «Вагнер» провели для белгородцев первые занятия

Военкоры Федерального агентства новостей посетили тренировочный лагерь ЧВК «Вагнер» и показали, как у белгородцев проходят первые занятия.
Добровольцев обучают пользоваться оружием и базовыми медицинскими знаниями, а также объясняют правила выживания на фронте.
Сегодня мы наконец-то организовались, благодаря людям, которые выполняют специальную военную операцию. Они оказывают нам сегодня содействие по подготовке наших групп для защиты возможных рубежей, на которых мы с вами сейчас находимся. Ведь все понимают, что сегодня происходит, а Белгородская область граничит с зоной боевых действий.
Сергей Богунов, председатель общественной организации инвалидов и ветеранов войн в Афганистане и Чечне.
Напомним, что 5 ноября появились первые объявления о наборе добровольцев в центр подготовки новобранцев в Белгородской области. Присоединиться к ополчению приглашают жителей двух регионов: Курской и Белгородской области.