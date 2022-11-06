Пригожин рассказал подробности о подготовке ополченцев в Белгородской области

Пригожин считает, что именно местные жители лучше остальных знают свои территории, способны бороться с диверсантами и в случае необходимости «принять на себя первый удар». По расчётам бизнесмена на один километр линии соприкосновения достаточно десяти человек, на 100 км — 1 тыс. человек.