Пригожин рассказал подробности о подготовке ополченцев в Белгородской области

ЧВК «Вагнер» заявила о планах сформировать в Белгородской и Курской областях центры подготовки и управления народным ополчением. Информацию подтвердил предприниматель, руководитель ГК «Конкорд» Евгений Пригожин.
Комментарием бизнесмена поделились в пресс-службе компании. По его словам, первую линию ополчения должны составить жители приграничных областей. Помочь может и «сознательный бизнес».
Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 — половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу: одна неделя в окопах, три — дома и на производстве. В этом случае, когда враг придёт на русскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны.
Евгений Пригожин
Пригожин считает, что именно местные жители лучше остальных знают свои территории, способны бороться с диверсантами и в случае необходимости «принять на себя первый удар». По расчётам бизнесмена на один километр линии соприкосновения достаточно десяти человек, на 100 км — 1 тыс. человек.
Предприниматель подчеркнул, что центры подготовки ЧВК «Вагнер» будут полностью финансироваться им. Отдельно Пригожин упомянул о ситуации с применением оружия.
Безусловно, встанет вопрос о нераспространении стрелкового оружия на данных территориях. В окопах, конечно, все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населённых пунктах и вне линии обороны.
Евгений Пригожин
Первые объявления о наборе в центр подготовки и управления народным ополчением в Белгородской области появились накануне. Отметим, что в регионе также строят защитную «линию Вагнера», которая протянется вдоль границы от Ракитянского до Ровеньского района. Её составляют бетонные тетраэдры, рвы и опорные пункты.