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В СВО погибли два белгородца из ЧВК «Вагнер»

31 октября 19:50
Фото: https://fonar.tv/
Игорь Степанов и Алексей Митченко были участниками спецоперации и погибли 24 сентября. Об этом рассказали в «Фонаре».

Стало известно о смерти двух жителей Белгородской области, которые погибли на спецоперации в рядах ЧВК «Вагнер».

Житель Волоконовского района Игорь Степанов ещё с начала спецоперации помогал нашим военным гуманитарной помощью. Мужчина хотел на фронт, но его не взяли добровольцем из-за возраста — ему было 57 лет.
Позже Игоря Степанова пригласили на должность инструктора в ЧВК «Вагнер», и он согласился. В частной военной компании белгородец стал командиром разведотделения в составе штурмового отряда. С новым чином Степанов отправился в Артёмовск в ДНР. 24 сентября он погиб. «Вагнер» посмертно наградил Игоря Степанова крестом «За кровь и храбрость».
Ранее Степанов служил в авиации Северного флота, в десантно-штурмовой роте, в 2011 году ушёл на пенсию.
В этот же день, 24 сентября, погиб и житель Борисовского района Алексей Митченко. Алексей также был частью ЧВК «Вагнер».

Он был сильным и мужественным мужчиной, воином, память о котором навсегда останется в наших сердцах.
Глава администрации посёлка Борисовка Алексей Хуторной
Игорь Степанов со своим сыномИгорь Степанов со своим сыном
Алексей МитченкоАлексей Митченко
Игорь Степанов со своим сыном
Фото: https://fonar.tv/
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