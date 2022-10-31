В СВО погибли два белгородца из ЧВК «Вагнер»

Житель Волоконовского района Игорь Степанов ещё с начала спецоперации помогал нашим военным гуманитарной помощью. Мужчина хотел на фронт, но его не взяли добровольцем из-за возраста — ему было 57 лет.

Позже Игоря Степанова пригласили на должность инструктора в ЧВК «Вагнер», и он согласился. В частной военной компании белгородец стал командиром разведотделения в составе штурмового отряда. С новым чином Степанов отправился в Артёмовск в ДНР. 24 сентября он погиб. «Вагнер» посмертно наградил Игоря Степанова крестом «За кровь и храбрость».

Ранее Степанов служил в авиации Северного флота, в десантно-штурмовой роте, в 2011 году ушёл на пенсию.

В этот же день, 24 сентября, погиб и житель Борисовского района Алексей Митченко. Алексей также был частью ЧВК «Вагнер».