«Позабыт и заброшен»: почему погибшего белгородца из ЧВК не признают участником СВО?

По словам семьи Сергея, до сих пор никто из руководства области или района не нашёл ни времени для звонка семье, ни слов сочувствия: всё, что им отвечают официальные лица — «он у вас за деньги». Единственные, кто хоть как-то помог и внёс свою лепту — это главы Крутоложской и Разуменской администраций.