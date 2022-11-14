«Позабыт и заброшен»: почему погибшего белгородца из ЧВК не признают участником СВО?

После начала спецоперации белгородец Сергей Ковиковдов решил не ждать повестки и записался добровольцем в ЧВК «Вагнер». 28 августа этого года мужчина погиб под Артёмовском (Бахмутом): как нам рассказал Юрий Ковиковдов, отец погибшего, Сергей получил огнестрельное ранение.
У погибшего остались родственники: дочка, жена и родители. По их словам, белгородец умер геройски — об этом говорят три ордена.
Тем не менее останки Сергея из Ростова пришлось забирать самостоятельно. И, как отметили родные бойца, «беда не пришла одна»:
Отправилась мать в военкомат с просьбой устроить прощание с почестями. А в результате услышала от военкома: «Он у вас за деньги пошёл. Не положен ему статус участника боевых действий, а значит, и семья его остаётся без поддержки». Справедливости ради, комиссар нам всё-таки прислал почётный караул, но организовывать прощание пришлось самостоятельно, с помощью родственников, коллег и друзей.
Комментарий такого содержания Юрий Ковиковдов оставил на странице губернатора Вячеслава Гладкова.
Как утверждают родные погибшего, основная проблема в том, что их сын служил именно в частной военной компании: она хоть и воюет в самых горячих точках, но статус её законом не определён до сих пор. А значит, не положен статус участника СВО и Сергею.
По телевизору нас призывают к патриотизму, а как внучке на это смотреть? Её отец считается чуть ли не преступником, и об этом открыто заявляли представители администрации. Теперь наш сын позабыт, чиновники общаться не желают и отводят глаза.
Юрий Ковиковдов, отец погибшего
По словам семьи Сергея, до сих пор никто из руководства области или района не нашёл ни времени для звонка семье, ни слов сочувствия: всё, что им отвечают официальные лица — «он у вас за деньги». Единственные, кто хоть как-то помог и внёс свою лепту — это главы Крутоложской и Разуменской администраций.
Родители обратились в «Бел.Ру», мы передали информацию о Сергее и его семье районным властям. Но там предложили написать губернатору, а по его реакции уже будут принимать какие-либо меры поддержки.
Семья также решила обратиться за помощью к президенту. В ответ им порекомендовали связаться с ЧВК.
По словам родных Сергея, не так давно им позвонили из соцзащиты и обещали помочь, хотя ранее «отказывали напрочь».
Писали, бесполезно — стена глухая. Да, они пообещали помочь, но пока что обещания остались «на бумажке». Надеемся, что-нибудь в итоге изменится, и региональные власти предпримут действия для исправления ситуации. Так не должно быть, это не по-государственному.
Юрий Ковиковдов