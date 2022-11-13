Посёлок в Курской области снова обстреляли ВСУ

На своих страницах в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о семи прилётах в посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Пострадавших нет, но осколками повреждены 20 окон в трёхэтажном здании.
После прилётов в населённом пункте начался пожар.
После обстрела в посёлке начался пожар, в огне пострадали гаражи и хозяйственные постройки. Снарядами повреждены объекты энергоснабжения, сейчас населённый пункт обесточен. Все службы уже на месте, в оперативном режиме окажем необходимую помощь.
Роман Старовойт, губернатор Курской области
Напомним, что посёлок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области не в первый раз подвергается обстрелу с украинской стороны. Последние обстрелы произошли 1 и 3 ноября. Никто из мирных жителей не погиб.