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Посёлок в Курской области снова обстреляли ВСУ

13 ноября 16:56
Фото: Соцсети губернатора Курской области Роман Старовойт
По официальной информации, пострадавших нет.
Сюжет
Обстрел

На своих страницах в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о семи прилётах в посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Пострадавших нет, но осколками повреждены 20 окон в трёхэтажном здании.

После прилётов в населённом пункте начался пожар.

После обстрела в посёлке начался пожар, в огне пострадали гаражи и хозяйственные постройки. Снарядами повреждены объекты энергоснабжения, сейчас населённый пункт обесточен. Все службы уже на месте, в оперативном режиме окажем необходимую помощь.
Роман Старовойт, губернатор Курской области

Напомним, что посёлок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области не в первый раз подвергается обстрелу с украинской стороны. Последние обстрелы произошли 1 и 3 ноября. Никто из мирных жителей не погиб.

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#Александра Склярова#Происшествия#Обстрел#Курская область#Роман Старовойт#ВСУ#Обстрел ВСУ
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