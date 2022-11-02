Трое детей пострадали при обстреле Курской области со стороны Украины

Об обстреле и пострадавших сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Пять человек, в том числе троих детей доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.
Повреждения получили несколько домов и продуктовый магазин. Село временно осталось без электричества. Ремонтные бригады должны в ближайшее время приступить к восстановлению линии электропередач. Власти оценивают масштаб повреждений.
Напомним, один человек получил ранения при обстреле приграничного села в Белгородской области. Пострадавшим при обстрелах белгородцам выплатят по 500 тысяч рублей.