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Трое детей пострадали при обстреле Курской области со стороны Украины

Сегодня, 12:27
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
5 человек ранено при обстреле Курской области
Утром 2 ноября ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района. Пострадали пять человек, пишут «Курские известия».

Об обстреле и пострадавших сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Пять человек, в том числе троих детей доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Повреждения получили несколько домов и продуктовый магазин. Село временно осталось без электричества. Ремонтные бригады должны в ближайшее время приступить к восстановлению линии электропередач. Власти оценивают масштаб повреждений.

Напомним, один человек получил ранения при обстреле приграничного села в Белгородской области. Пострадавшим при обстрелах белгородцам выплатят по 500 тысяч рублей.

5 человек ранено при обстреле Курской области5 человек ранено при обстреле Курской области
5 человек ранено при обстреле Курской области
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
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#Евгений Грицков#Происшествия#Операция на Украине#Курская область#Роман Старовойт#Обстрел ВСУ#Пострадавшие
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