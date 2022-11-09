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Украинские войска обстреляли село в Курской области

Вчера, 16:41
Фото: Соцсети губернатора Курской области Романа Старовойта
В селе Гуево упало не меньше шести снарядов.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своих соцсетях об очередном обстреле украинскими войсками села Гуево Суджанского района. На территории населённого пункта упало не меньше шести снарядов. 

К счастью, никто не пострадал. Однако повреждены балконы в двухэтажном доме, в другом частном домовладении выбиты стёкла, разрушен сарай и забор. На месте находятся специалисты для оценки нанесённого ущерба. Обязательно поможем жильцам!
Роман Старовойт, губернатор Курской области

Напомним, что село Гуево в Курской области обстреливают не впервые. Последний обстрел села случился 5 ноября: были повреждены дома, хозпостройки и линия электроснабжения.

Фото: Соцсети губернатора Курской области Романа Старовойта
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#Александра Склярова#Происшествия#Обстрел#Курская область#Обстрелы#ВСУ
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