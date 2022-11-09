Украинские войска обстреляли село в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своих соцсетях об очередном обстреле украинскими войсками села Гуево Суджанского района. На территории населённого пункта упало не меньше шести снарядов.
К счастью, никто не пострадал. Однако повреждены балконы в двухэтажном доме, в другом частном домовладении выбиты стёкла, разрушен сарай и забор. На месте находятся специалисты для оценки нанесённого ущерба. Обязательно поможем жильцам!
Роман Старовойт, губернатор Курской области
Напомним, что село Гуево в Курской области обстреливают не впервые. Последний обстрел села случился 5 ноября: были повреждены дома, хозпостройки и линия электроснабжения.