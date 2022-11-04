ВСУ обстреляли два села в Курской области за день

Со стороны Украины обстреляли приграничное село Тёткино Глушковского района. Согласно губернатору Курской области Роману Старовойту, в Тёткино зафиксировали два «прилёта». Повреждены фасад и окна жилого дома, а также крыша сарая по соседству. Про пострадавших информации нет.