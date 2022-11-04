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ВСУ обстреляли два села в Курской области за день

Вчера, 15:33
Фото: Соцсети губернатора Курской области Романа Старовойта
В праздничный день «прилётам» подверглись сразу в два приграничных села. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Со стороны Украины обстреляли приграничное село Тёткино Глушковского района. Согласно губернатору Курской области Роману Старовойту, в Тёткино зафиксировали два «прилёта». Повреждены фасад и окна жилого дома, а также крыша сарая по соседству. Про пострадавших информации нет.

Также ВСУ с помощью артиллерии обстреляли село Гордеевка Кореневского района. Несмотря на пять «прилётов», как написал Старовойт, здесь — без пострадавших и повреждений.

Губернатор поблагодарил военных, которые защитили Курскую область и подавили огонь:
Спасибо нашим защитникам, которые смогли подавить огонь противника!
ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский под Белгородом
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#Инна Рогова#Курская область#Роман Старовойт#Обстрелы#Обстрел ВСУ#Повреждения#Обстрел#Происшествия
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