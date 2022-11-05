ВСУ пятый день обстреливают Курскую область

Сегодня, 5 ноября, ВСУ обстреляли приграничное село Гуево Суджанского района.
Во время обстрела украинскими войсками села в одном из домов осколки прошили стены насквозь. По информации губернатора Курской области, суммарно в Гуево пострадали четыре дома.
Повреждена линия электропередач. Зато обошлось без жертв.
Бригады уже выехали в село и начали ремонтные работы.
Это уже пятый день обстрела Курской области со стороны Украины. С начала ноября куряне, живущие в приграничных районах, страдают каждый день.