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ВСУ пятый день обстреливают Курскую область

Вчера, 16:25
Фото: Соцсети губернатора Курской области
Об очередном обстреле сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 5 ноября, ВСУ обстреляли приграничное село Гуево Суджанского района. 

Во время обстрела украинскими войсками села в одном из домов осколки прошили стены насквозь. По информации губернатора Курской области, суммарно в Гуево пострадали четыре дома.

Повреждена линия электропередач. Зато обошлось без жертв.

Бригады уже выехали в село и начали ремонтные работы.

Это уже пятый день обстрела Курской области со стороны Украины. С начала ноября куряне, живущие в приграничных районах, страдают каждый день.

Фото: Соцсети губернатора Курской области
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#Кристина Семенчук#Курская область#Роман Старовойт#Обстрел#Обстрелы#Повреждение#ВСУ#Обстрел ВСУ
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