ВСУ пятый день обстреливают Курскую область

Сегодня, 5 ноября, ВСУ обстреляли приграничное село Гуево Суджанского района.



Во время обстрела украинскими войсками села в одном из домов осколки прошили стены насквозь. По информации губернатора Курской области, суммарно в Гуево пострадали четыре дома.



Повреждена линия электропередач. Зато обошлось без жертв.



Бригады уже выехали в село и начали ремонтные работы.