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ВСУ активно обстреливают Курскую область

Вчера, 16:33
Фото: 1MI
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил сразу сразу о нескольких атаках по приграничным районам 8 ноября.
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Обстрел

8 ноября Курская область попала под обстрел со стороны Украины несколько раз. Активно достаётся приграничным районам области.

В селе Успеновка Кореневского района был один прилёт. В сёлах Гуево и Плёхово Суджанского района суммарно зафиксировали не менее 28 прилётов. 22 досталось Гуево, ещё минимум шесть – Плёхово.

По словам курского губернатора, пострадавших и серьёзных разрушений – нет.

Также сегодня, 8 ноября, ВСУ пытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС.

Но, по итогу, незначительные повреждения не повлияли на работу подстанции и подачу электроэнергии.

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#Алина Харина#Происшествия#Курская область#Роман Старовойт#Обстрелы#Обстрел ВСУ#Дрон#Обстрел
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