ВСУ активно обстреливают Курскую область

В селе Успеновка Кореневского района был один прилёт. В сёлах Гуево и Плёхово Суджанского района суммарно зафиксировали не менее 28 прилётов. 22 досталось Гуево, ещё минимум шесть – Плёхово.



По словам курского губернатора, пострадавших и серьёзных разрушений – нет.



Также сегодня, 8 ноября, ВСУ пытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС.



Но, по итогу, незначительные повреждения не повлияли на работу подстанции и подачу электроэнергии.