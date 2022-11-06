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Беженец вместе со своей собакой месяц жил в машине в Курской области

Вчера, 18:10
Фото: Telegram-канал Baza
В дом мужчины попал снаряд и ему пришлось уехать из Харьковской области.
Сюжет
СВО

В Telegram-канале Baza рассказали историю беженца из Харьковской области. Мужчину зовут Александр, ему 68 лет, и он всю жизнь проработал пожарным в Харьковской области. Недавно в его дом попал снаряд, и мужчине пришлось уехать.

Начался обстрел, и мальчик меня спас. Не буду говорить как, но он меня спас, я обязан ему жизнью. За 20 минут мы собрались, выехали и оказались в Белгороде. А уже через пять дней приехали в Курск.
Александр, беженец из Харьковской области

Однако в гостинице в Курской области селить мужчину не стали: собака на несколько килограммов больше установленной нормы. Александр своего пса Бориску не бросил и поселился вместе с ним в машине.

Через некоторое время об истории Александра узнали местные жители и захотели помочь попавшему в неприятную ситуацию мужчине и его собаке. Совместными усилиями куряне купили беженцу телефон и одежду, а также помогли найти жильё.

Фото: Telegram-канал Baza
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#Общество#СВО#Курская область#Беженец с Украины#Александра Склярова#Видео
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