Киевские войска планируют зимой наступать на Белгородскую и Курскую области

Взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин сообщил о планируемом наступлении киевских войск на Курскую и Белгородскую области. Видео с этим заявлением опубликовали «РИА Новости».
Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твёрдый и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров – так 50, 100 километров – так 100. Я не сильно осведомлён в этом вопросе, но слышал от инструкторов, что это Курское и Белгородское направление.
Владимир Лепихин, военнопленный