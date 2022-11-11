Киевские войска планируют зимой наступать на Белгородскую и Курскую области

Взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин сообщил о планируемом наступлении киевских войск на Курскую и Белгородскую области. Видео с этим заявлением опубликовали «РИА Новости».