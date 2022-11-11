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Киевские войска планируют зимой наступать на Белгородскую и Курскую области

11 ноября 19:16
О планах ВСУ сообщил украинский военнопленный.
Сюжет
Военные

Взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин сообщил о планируемом наступлении киевских войск на Курскую и Белгородскую области. Видео с этим заявлением опубликовали «РИА Новости».

Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твёрдый и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров – так 50, 100 километров – так 100. Я не сильно осведомлён в этом вопросе, но слышал от инструкторов, что это Курское и Белгородское направление.
Владимир Лепихин, военнопленный
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