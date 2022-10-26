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Гладков претендует на звание губернатора года премии «Гамбургский счёт»

Сегодня, 06:37
Фото: Bel.ru
Белгородский губернатор поборется за звание с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым, сообщает телеграм-канал Politteh.

Вячеслава Гладкова выдвинули на премию «Губернатор года». Он соревнуется за это звание с главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.

В прошлом году признали лучшей избирательную компанию Вячеслава Гладкова. Он стал главой региона 27 сентября 2021 года. Свой голос за чиновника отдали 78,79% избирателей. Инаугурация проходила в здании филармонии.

Авторы канала опубликовали также имена первых номинантов на политическую премию РАСО «Гамбургский счёт-2022». Выберут также политика года. Пока выдвинули Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина. 

 

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#Общество#Губернатор#Вячеслав Гладков#Губернатор года#Номинанты#Политическая премия#Гамбургский счёт#Наталья Корявых
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