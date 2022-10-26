Гладков претендует на звание губернатора года премии «Гамбургский счёт»

Вячеслава Гладкова выдвинули на премию «Губернатор года». Он соревнуется за это звание с главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.
В прошлом году признали лучшей избирательную компанию Вячеслава Гладкова. Он стал главой региона 27 сентября 2021 года. Свой голос за чиновника отдали 78,79% избирателей. Инаугурация проходила в здании филармонии.
Авторы канала опубликовали также имена первых номинантов на политическую премию РАСО «Гамбургский счёт-2022». Выберут также политика года. Пока выдвинули Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина.