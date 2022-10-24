Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вячеслав Гладков: В домах для детей-сирот в Белгородской области никто не живёт

Сегодня, 07:36
Фото: правительство Белгородской области
Губернатор заявил, что деньги тратятся, но непонятно, что происходит в построенных домах для детей-сирот.

Губернатор Вячеслав Гладков во время совещания 24 октября отметил, что во многих домах для детей-сирот в Белгородской области никто не живёт. По его словам, деньги тратятся, а что там происходит, неясно.

Гладков рассказал, что проверял дома в Шебекинском городском округе после обстрелов вместе с главой округа Владимиром Ждановым. Эти дома трудно назвать жилым помещением, пояснил глава региона. Губернатор предложил усилить контроль по указанному направлению.

Пять домов для детей-сирот в городском округе пострадали в результате обстрела 19 октября. Само Шебекино обстреливали неоднократно. При атаке на город 22 октября погибли двое человек, в том числе подросток.

Читайте также:
После обстрела в Шебекино разрушены дома для детей-сиротГлава Шебекинского горокруга пообещал исправить ситуацию с домами для детей-сиротПосле истории с домами для детей-сирот под Белгородом возбудили уголовное дело
#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов#Дети-сироты#Дома для детей-сирот#Наталья Корявых
Подпишитесь
Замгубернатора прокомментировал ситуацию в школе № 21 в Белгороде
Сегодня, 16:25
В Белгородской области начнут обучать детей-сирот ведению домашнего хозяйства
Сегодня, 10:58
В Шебекинском округе после обстрелов повреждено пять домов для детей-сирот
Сегодня, 10:44
Жерновой передал доли в своих компаниях другой своей компании в Белгороде
Сегодня, 14:50
Музейную площадь Белгорода ждёт масштабное благоустройство
Сегодня, 07:17