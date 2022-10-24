Вячеслав Гладков: В домах для детей-сирот в Белгородской области никто не живёт

Губернатор Вячеслав Гладков во время совещания 24 октября отметил, что во многих домах для детей-сирот в Белгородской области никто не живёт. По его словам, деньги тратятся, а что там происходит, неясно.
Гладков рассказал, что проверял дома в Шебекинском городском округе после обстрелов вместе с главой округа Владимиром Ждановым. Эти дома трудно назвать жилым помещением, пояснил глава региона. Губернатор предложил усилить контроль по указанному направлению.
Пять домов для детей-сирот в городском округе пострадали в результате обстрела 19 октября. Само Шебекино обстреливали неоднократно. При атаке на город 22 октября погибли двое человек, в том числе подросток.