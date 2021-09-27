Как Вячеслав Гладков вступал в должность губернатора Белгородской области

Posted 27 сентября 2021, 11:08
Published 27 сентября 2021, 11:08
Modified 1 декабря, 08:08
Updated 1 декабря, 08:08
Заседание открыла председатель Белгородской областной думы Ольга Павлова. После этого в главный зал филармонии внесли флаги РФ и Белгородской области, а также Конституцию, Устав региона и должностной знак губернатора.
Председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев назвал минувшие досрочные выборы губернатора региона «уникальным историческим событием». По словам чиновника, на избирательные участки области пришли 718,8 тысячи избирателей, где более полумиллиона (78,79%) сделали свой выбор в пользу Вячеслава Гладкова.
Лазарев вручил Гладкову удостоверение об избрании и памятный протокол избирательной комиссии Белгородской области с результатами досрочных выборов губернатора региона.
Сегодня волнуюсь больше, чем последние 10 месяцев. Хочу сказать слова благодарности нашему президенту Владимиру Путину за доверие, поблагодарить белгородский народ, поблагодарить всех вас, сидящих в этом зале, потому что доверие было оказано со стороны жителей не только мне, но и нам всем, ведь один человек в поле не воин. Тот результат, который ждут от нас люди, зависит только от всех нас — от единой команды Белгородской области. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев поздравил избранного губернатора Гладкова от лица президента и отметил, что чиновнику предстоит оправдать кредит доверия, который дали ему жители региона.
Щёголев оценил стремление новой власти сформировать стратегию развития региона, которая позволит улучшить жизнь белгородцев, однако отметил, что в Белгородской области остаются и естественные проблемы, требующие решения.
Хочу обратить внимание на вопросы демографии. Довольно парадоксально для одного из лучших регионов, что численность постоянного населения сокращается из-за снижения рождаемости, притом что по продолжительности жизни Белгородская область занимает третье место в округе. Также хочу обратить внимание на динамику инвестиций. Думаю, что это направление нужно усилить, потому что все возможности для этого есть. Эти вопросы требуют системной и кропотливой работы, активной включённости всех органов власти. Жители области и в особенности молодёжь должны увидеть все возможности самореализации здесь на малой родине и с оптимизмом смотреть в будущее. Игорь Щёголев, полномочный представитель президента в ЦФО
Поздравить Гладкова с вступлением в должность приехал глава Курской области Роман Старовойт. Губернатор отметил, что между Белгородской и Курской областями строятся очень тесные экономические связи, которые он намерен поддерживать.
Инаугурацию посетил и временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, который раньше работал с Вячеславом Гладковым, пока тот занимал место мэра закрытого города Заречный.
Мы всегда очень плотно взаимодействовали. Я могу сказать, что человек обладает огромным опытом, у него прекрасные качества. Это человек, на которого всегда можно положиться, человек, который может в самой сложной ситуации найти оптимальное решение и разрешить практически любую неразрешимую задачу. Мне кажется, что доверие, которое оказали жители Белгородской области Вячеславу Владимировичу, будет оправданно. Ещё раз поздравляю. Это красивая достойная победа. Успешной вам пятилетки! Олег Мельниченко, временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области
Также белгородцев и Вячеслава Гладкова поздравил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, сделав это очень оригинально. Владыка решил связать удар молнии в крест митрополии с инаугурацией избранного главы региона. По мнению священнослужителя, природное явление было знаком торжественного события в церковный православный праздник — Крестовоздвижение.
После окончания церемонии для приглашённых выступили музыканты симфонического оркестра под управлением дирижёра Дмитрия Филатова.