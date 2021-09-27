Как Вячеслав Гладков вступал в должность губернатора Белгородской области

Сегодня волнуюсь больше, чем последние 10 месяцев. Хочу сказать слова благодарности нашему президенту Владимиру Путину за доверие, поблагодарить белгородский народ, поблагодарить всех вас, сидящих в этом зале, потому что доверие было оказано со стороны жителей не только мне, но и нам всем, ведь один человек в поле не воин. Тот результат, который ждут от нас люди, зависит только от всех нас — от единой команды Белгородской области. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области