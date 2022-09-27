Гладков год у власти: что изменилось в Белгородской области

27 сентября 2021 года Вячеслав Гладков стал губернатором Белгородской области. За него проголосовали 78,79% избирателей. Председатель регионального избиркома Игорь Лазарев назвал выборы губернатора «уникальным историческим событием». Инаугурация прошла в Белгородской государственной филармонии.
Сразу после официального вступления в должность Гладков начал реформировать правительство — он отправил его в отставку. А с 1 января в Белгородской области вместо департаментов появились министерства.
Часть руководителей департаментов стала министрами. Например, Наталья Жигалова возглавила минспорта и физкультуры, Константин Курганский — минкульт, Андрей Иконников — минздрав. Кто-то из экс-глав ведомств «переквалифицировался» просто в заместителей губернатора, а именно Владимир Базаров (бывший руководитель депстроя и транспорта) и Константин Полежаев (экс-глава департамента ЖКХ).
Отметим, что некоторые бывшие руководители департаментов так и не стали министрами или даже заместителями губернатора. Речь идёт об Олеге Мантулине, Валерии Шамаеве и Елене Тишиной. Если первых двоих убрали с должностей после скандала с «подаренным» жильём, то последнюю за работу в роли руководителя департамента образования региона. Позже Гладков назначил её советником.
Обновлять кадры в государственной и муниципальной власти губернатор решил с помощью проекта «Новое время». По результатам конкурса 48 финалистам предложили стать чиновниками. Некоторые из них практически сразу начали работать в областном правительстве, например, Екатерина Клименченко. Она стала заместителем начальника депобра — начальником управления образовательной политики.
Вячеслав Гладков предложил создать в Белгородской области особую экономическую зону. Её предложили организовать в Старооскольском горокруге. Особенностью должна стать «зелёная металлургия».
Проект предусматривает строительство завода по обогащению руды, фабрику окомкования и цех по производству горячебрикетированного железа.
Создание ОЭЗ потребует свыше 212 млрд рублей. Если проект воплотится в жизнь, то в области появится почти 900 рабочих мест. Губернатор даже презентовал идею президенту РФ Владимиру Путину.
Также стоит отметить, что ВРП Белгородской области планировалось увеличить до 2 трлн рублей к 2030 году. Так, уже в 2022-м регион выйдет на цифру в 1,4 трлн рублей, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
В Терновке Белгородской области построили инфекционный центр, в котором могут одновременно находиться до 320 пациентов. Сейчас там лечат людей с коронавирусом. Такое же медучреждение должны возвести и в Старом Осколе. Предположительно, это будет осенью 2022 года.
Также губернатор занялся проблемой дефицита медицинских кадров в регионе. Решение он увидел в предоставлении квартир врачам. Например, в 2022 году власти запланировали приобрести 102 квартиры на 400 млн рублей. На 12 сентября медикам купили 45 жилых помещений.
Восполнить дефицит врачей, среднего и младшего медперсонала губернатор предложил с помощью закупки медицинских классов. Такая профориентационная работа поможет области, уверен Гладков. Также в 2022 году в регионе увеличили количество квот для выпускников медицинских вузов и в ординатуре.
Губернатор не раз комментировал состояние школ в Белгороде и регионе. Он отмечал, что ему стыдно за учебные заведения. В 2022 году в областном центре стартовал капитальный ремонт 12 школ и 10 детских садов. На это выделят свыше 2 млрд рублей.
Глава региона и его заместители регулярно инспектируют состояние ремонтируемых объектов. Большинство учебных заведений должны привести в порядок к концу 2022 года, но есть и такие учреждения, которые смогут отремонтировать только в 2023-м. Отметим, что для каждой школы и детского сада разработали дизайн-проект.
Детей из ремонтируемых школ и детсадов на время перевели в другие образовательные организации.
С появлением нового губернатора изменился даже формат проведения Дня освобождения Белгорода (5 августа). Его отмечали три дня — с 5 по 7 августа. В первый день провели официальные мероприятия, например, открыли обновлённый музей-диораму «Курская дуга. Белгородское направление», а во второй — масштабный концерт от казачьего хора «Ставрополье» и «Хора Турецкого».
Однако перед празднованием Дня освобождения в городе появились баннеры с надписью «С днём рождения, Белгород». В мэрии признали ошибку, а Гладков предложил жителям города решить, нужно им отмечать день рождения города или нет. Формат проведения праздника белгородцы смогут выбрать в 2023 году.
Особенно сильно белгородцы запомнили год Гладкова у власти фестивалями. Январь 2022-го начался с фестиваля вареников в Белгороде. На нём даже установили мировой рекорд — за восемь часов 16 поваров приготовили 60 031 вареник. Удивляли белгородцев и гигантским вареником весом 5 кг с начинкой из картофеля, лука и сала.
Весной в Белгороде прошёл ещё один красочный фестиваль — «Река в цвету». Для него в городе специально высадили 2,5 разноцветных тюльпанов и установили десятки инсталляций.
Следующим фестивалем в регионе стало «Белгородское лето». В рамках него для жителей города в июне, июле и августе проходили праздничные концерты и мастер-классы.
После под Белгородом в Пикник-парке провели гастрофестиваль «Грильфест». Там установили мировой рекорд, приготовив 500 кг свиных рёбрышек.
Удивляли белгородцев и фестивалем «ДВИЖение». Там собрались стрит-арт-художники. Они нарисовали на фасаде КЦ «Октябрь» граффити.
Стоит вспомнить и о гастрономическом фестивале «Русская каша». На нём горожанам готовили солдатскую кашу.
В конце августа в Белгороде провели музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest. На нём для горожан и гостей города выступил Олег Газманов, оперные певцы и L’One.
Преобразился город с фестивалем «Белгород в цвету». Его уже проводили в 2021-м. Тогда он очень понравился жителям области. В 2022-м на него приехали олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и теннисистка Анастасия Мыскина. Удивляли горожан обилием цветов, необычными инсталляциями и даже гусями. Двух птиц привезли в центр города.
Особым этапом не только для губернатора, но и для всей страны стала специальная военная операция, которая началась 24 февраля 2022 года. На Белгородской области, как приграничном регионе, сказываются происходящие события. Утром жители города услышали звуки, похожие на взрывы, а после на окраине Белгорода обнаружили части снаряда. Он разрушил один дом, а ещё в шести зданиях вылетели стёкла. В этот же день в школах и детсадах в районах, которые граничат с Украиной, временно отменили занятия.
Каждое утро в первые дни спецоперации губернатор Гладков рассказывал жителям о ситуации в области, а после и вовсе начал проводить ежедневные прямые эфиры «10 вопросов губернатору», в которых комментирует самые острые темы, которые волнуют белгородцев.
Что касается жителей приграничных районов, то из-за частых обстрелов власти расселили сёла Журавлёвка и Нехотеевка. Жителей на время перевезли в отели.
К слову, все разрушенные обстрелами дома власти пообещали привести в порядок, как только позволит обстановка. Так, работы выполнили уже во многих сёлах, которые попали под огонь ВСУ. По состоянию на 17 июня, в регионе пострадало более 400 домов.
Восстанавливают дома и жителям Белгорода после обстрела ВСУ 3 июля. Тогда Украина ударила тремя ракетами «Точка-У». Их сбили с помощью ПВО, но часть одной из ракет упала на жилой квартал в центре города и повлекла за собой взрыв, разрушения и гибель людей. Тогда скончались пять человек.
Людям, потерявшим жильё, предложили построить новое за бюджетные деньги или приобрести для них квартиру. Также власти занялись ремонтом многоквартирных домов, которые тоже пострадали от обстрела 3 июля. На месте трагедии жители предложили построить детский сад. Однако все вопросы губернатор пообещал проработать с каждой семьёй, которая потеряла дом, индивидуально.
В июле 2022 года Белгородская область взяла шефство над двумя районами Луганской народной республики — Белоукраинским и Троицким. Губернатор Гладков тогда заявил, что регион займётся подготовкой к отопительному сезону и новому учебному году в образовательных учреждениях. На восстановление область планирует направить 1,6 млрд рублей. При этом Гладков отметил, что задачи в республике будут выполнены без ущерба для белгородцев.
Отметим, что в Белгородскую область продолжают прибывать беженцы из ЛДНР и Украины. Их размещают в 37 мобильных пунктах временного размещения. В случае ЧС в них могут разместить более 26 тысяч человек.
После вступления в должность Гладков заявил, что впервые в истории региона власти заложат стопроцентное финансирование на приобретение лекарственных препаратов. Так, на медикаменты для льготников должны выделить 2,8 млрд рублей. Всего на лекарства и изделия медицинского назначения заложили порядка 7,5 млрд рублей.
Активно реализуется в регионе и программа социального контракта. Белгородская область является одним из ведущих субъектов в РФ по реализации плана.
Необходимо добавить, что после начала специальной военной операции в Белгородской области социально незащищённые слои населения начали получать бесплатные продуктовые наборы. Получали их одиноко проживающие пенсионеры и многодетные семьи. Вероятно, такое решение в регионе приняли после подорожания продуктов. Так, всего лишь за две недели в одном из магазинов овощи подорожали почти на 80 рублей.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. Обеспечить призыв должны главы регионов. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что Белгородская область «понимает правильность, необходимость, своевременность принятых решений», а после подписал постановление.
Без проблем мобилизация не проходила. Так, губернатор вернул 75 жителей региона, которые попали под частичную мобилизацию в России. Военкоматы призывали студентов и представителей важных для экономики и региона профессий.
Губернатор объявил о запуске службы «122» в регионе. Кол-центр отвечает на вопросы мобилизации. Гладков отмечал, что за первые несколько дней он получил 600 обращений. Они поступают не только по номеру 122, но и с помощью приёмной и чат-бота в «Телеграме» (@mobilization_BO_bot).
Также мобилизованным жителям Белгородской области выплатят по 100 тысяч рублей от регионального правительства, а жёны резервистов получат по 50 тысяч рублей при рождении ребёнка. К слову, мобилизованным белгородцам сохранят зарплаты на период прохождения воинской службы.
Остро встал вопрос и работы медкомиссии при частичной мобилизации. Гладков рассказывал, что есть случаи, когда военкомат призывает человека, у которого есть хронические заболевания и другие проблемы со здоровьем. Например, в Белгороде пытались мобилизовать парня с одной почкой. Губернатор поручил скоординировать действия военкоматов с минздравом региона.
Ещё одним нововведением Гладкова стало появление белгородского санатория «Бригантина Белогорья» в Евпатории. Его передали региону власти Крыма. По плану властей дети туда должны заехать уже в 2023 году после завершения ремонта. К слову, на него направят 1,8 млрд рублей.
Отбор детей, которые будут отдыхать в круглогодичном санатории, будет выполнять наблюдательный совет. В него войдут педагоги и общественные деятели.
Губернатор Вячеслав Гладков начал в Белгородской области большую программу по расчистке рек и прудов. До конца 2022 года планируется привести в порядок 67 водоёмов. По словам чиновника, жители области благодарны за такие работы.
Жалею, что купили только два земснаряда, а не четыре или шесть. Всё, что обещали, надо сделать до последней запятой.
Вячеслав Гладков
В районах области проходят общественные слушания, где местные жители выбирают водоёмы, которые предстоит очистить в 2023 году. На это выделили почти 500 млн рублей.