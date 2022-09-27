Гладков год у власти: что изменилось в Белгородской области

Особым этапом не только для губернатора, но и для всей страны стала специальная военная операция, которая началась 24 февраля 2022 года. На Белгородской области, как приграничном регионе, сказываются происходящие события. Утром жители города услышали звуки, похожие на взрывы, а после на окраине Белгорода обнаружили части снаряда. Он разрушил один дом, а ещё в шести зданиях вылетели стёкла. В этот же день в школах и детсадах в районах, которые граничат с Украиной, временно отменили занятия.