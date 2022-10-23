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Гладков рассказал об обстановке в обстрелянном Шебекино

Сегодня, 06:36
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Сегодня, 23 октября, в центре города не будут работать несколько магазинов, сообщил Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

По словам губернатора, сегодня в центре Шебекино не будут работать несколько магазинов, чтобы избежать массового скопления людей.

Я надеюсь, что жители Шебекино с пониманием отнесутся к этому. Будут предприняты и другие меры, которые позволят снизить риски поражения, риски получения травмы в случае продолжения обстрелов территории. Всё, что в наших силах, всё, что в силах правоохранительных органов, мы все стараемся сделать для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей.
Вячеслав Гладков

Напомним, что часть жителей Шебекино перевезли в Старый Оскол. С людьми сейчас находится замглавы администрации города.

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#Алина Харина#Общество#Губернатор#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрелы
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