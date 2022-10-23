Гладков рассказал об обстановке в обстрелянном Шебекино

По словам губернатора, сегодня в центре Шебекино не будут работать несколько магазинов, чтобы избежать массового скопления людей.
Я надеюсь, что жители Шебекино с пониманием отнесутся к этому. Будут предприняты и другие меры, которые позволят снизить риски поражения, риски получения травмы в случае продолжения обстрелов территории. Всё, что в наших силах, всё, что в силах правоохранительных органов, мы все стараемся сделать для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей.
Вячеслав Гладков
Напомним, что часть жителей Шебекино перевезли в Старый Оскол. С людьми сейчас находится замглавы администрации города.