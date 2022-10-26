Гладков ответил на предложение депутата Госдумы об эвакуации детей без родителей

В 11 муниципалитетах сейчас проживают 98 тысяч детей, ещё 14 тысяч — учатся в колледжах. По словам губернатора, просто взять и переселить такое большое количество детей даже в несколько регионов невозможно. К тому же есть ученики начальной школы, которым нужны родители рядом.