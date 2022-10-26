Гладков ответил на предложение депутата Госдумы об эвакуации детей без родителей

Ранее депутат Госдумы Нина Останина обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой о рассмотрении эвакуации белгородских детей без родителей. Речь идёт о случаях, когда взрослые белгородцы, проживающие с детьми «на обстреливаемых территориях Белгородской области», по каким-либо причинам отказываются покидать опасные места.
Нина Останина переживает и за возможный прилёт снарядов, и за низкое качество дистанционного образования в свете частого отключения электроэнергии и перебоев с интернетом.
Так, Останина попросила поселить белгородских школьников в санаториях и пансионатах Москвы, области и других регионах, организовать им очное обучение. Депутат Госдумы предложила прибегнуть к «форме интернатного содержания».
Вячеслав Гладков отреагировал на предложение Останиной критически. С одной стороны, помощь жителям области сегодня нужна. И при появлении рациональных предложений Гладков готов их рассмотреть.
Приятно, что внимание депутатов, представителей органов государственной власти и федеральных органов привлекает та ситуация, которая сейчас в Белгородской области сложилась. Видят, что жителям тяжело, хотят помочь.
Вячеслав Гладков
Но, с другой стороны, губернатор воспринял обращение депутата Госдумы к Мишустину, «как эмоциональное», в нём видна «женщина, которая переживает за детей, находящихся в непростой ситуации», — поделился Гладков.
В 11 муниципалитетах сейчас проживают 98 тысяч детей, ещё 14 тысяч — учатся в колледжах. По словам губернатора, просто взять и переселить такое большое количество детей даже в несколько регионов невозможно. К тому же есть ученики начальной школы, которым нужны родители рядом.
Первоклассники и второклассники — это маленькие дети. Какие родители их отпустят и куда?
Вячеслав Гладков
Вопрос, скорее, риторический.