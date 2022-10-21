Мобилизованных Белгородского района отправили в воинские части

20 октября мобилизованных жителей Белгородского района проводили на обучение. Видео белгородцам показал Владимир Перцев.
Мужчинам помогали оформить документы. На месте работали медики, в том числе узкие специалисты. Также в призывном пункте организовали буфет. Перцев назвал мобилизованных примером мужества и патриотизма. Вскоре резервистов увезли на автобусах. Мужчин провожали их родные.
Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что из Старого Оскола к месту назначения по мобилизации отправили 41 человека. Также стало известно, что частичная мобилизация в Белгородской области вскоре должна завершиться.