Мобилизованных Белгородского района отправили в воинские части

Мужчинам помогали оформить документы. На месте работали медики, в том числе узкие специалисты. Также в призывном пункте организовали буфет. Перцев назвал мобилизованных примером мужества и патриотизма. Вскоре резервистов увезли на автобусах. Мужчин провожали их родные.