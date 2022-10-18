В Белгородской области завершились выплаты мобилизованным гражданам

Также с сегодняшнего дня Белгородская область начнёт выплаты детям военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Речь идёт о 3000 рублей в месяц, их получат около 800 семей. Средства также выделяются из областного бюджета.
Принял решение выплатить денежными средствами. Мне кажется, это наиболее удобно каждой семье.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона рассказал, что деньги придут одновременно за три месяца, то есть сумма составит 9000 рублей. Их направят или на оплату детских садов, или обедов в школах.
Для получения помощи родителям нужно обратить в соцзащиту по месту жительства и предоставить документ, подтверждающий отцовство. Деньги предусмотрены для детей до 18 лет, а также учащихся очной формы до 23 лет.
Напомним, единовременные выплаты мобилизованным гражданам в размере 100 тыс. рублей в Белгородской области начались с 1 октября. В бюджете на эти цели предусмотрено 350 млн рублей.