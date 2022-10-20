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Из Старого Оскола к месту назначения по мобилизации отправили 41 человека

Вчера, 18:22
Фото: 1MI
Об этом стало известно во время прямой линии с губернатором. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что белгородцы получат единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей.

Во время прямой линии к главе региона Вячеславу Гладкову обратился белгородец Денис. Он отметил, что 18 октября губернатор сообщил, что всем мобилизованным выплатили единовременную помощь в размере 100 тысяч рублей.

Вчера со Старого Оскола отправили по мобилизации ещё 41 человека. Надеюсь, вы про них не забыли?
Денис, белгородец

Гладков отметил, что он не забыл.

Я говорил о тех парнях, которые были призваны в рамках частичной мобилизации до настоящего времени. Все остальные у нас стоят на учёте. Каждый пишет заявление, и мы выполняем свои обязательства перед каждым из них.
Вячеслав Гладков

Напомним, единовременные выплаты мобилизованным гражданам в размере 100 тысяч рублей в Белгородской области начались с 1 октября. В бюджете на эти цели предусмотрено 350 млн рублей.

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Частичная мобилизация#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#Гладков#Мобилизованные#Выплаты
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