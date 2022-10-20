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Мобилизованный белгородец вернул 100 тысяч рублей после возвращения домой

Сегодня, 06:43
Фото: 1MI
Александра отправили домой. Мужчина решил отдать обратно 100 тыс. рублей, которые получил от региона, написал губернатор Вячеслав Гладков на странице в соцсети.

Мобилизованный белгородец вернулся домой и решил отдать обратно выплату в размере 100 тыс. рублей. Эту сумму единовременно получают призванные жители региона.

Александр получил повестку 22 сентября. Вскоре его призвали в воинскую часть. Всего вернулись домой после дополнительных осмотров врачей порядка 200 белгородцев.

Регион выплатил мобилизованным в общей сложности около 320 млн рублей. Александру отправили положенные ему деньги, но после возвращения он решил их отдать.

«Мне кажется, очень правильное, человеческое отношение ко всему происходящему. Я ему очень благодарен за такой правильный, мужской поступок. Я думаю, что все должны так поступать», – написал Вячеслав Гладков.

Напомним, демобилизованный глава белгородского Союза журналистов Юрий Гусаков отдал полученную выплату нуждающейся семье. У супругов трое детей, один из них — инвалид. 

 

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#Общество#Частичная мобилизация#Вячеслав Гладков#Выплаты мобилизованным#Отмена мобилизации#Возвращение денег#Наталья Корявых
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