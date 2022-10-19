Дети добровольцев получат выплаты наравне с детьми мобилизованных

В ходе прямого эфира губернатора Белгородской области 18 октября женщина спросила, почему добровольцев не приравняли к мобилизованным, и их дети не получают выплаты.
«Если мобилизованных приравняли к добровольцам, то почему добровольцев не приравняли к мобилизованным? Выплаты три тысячи рублей на ребёнка относятся только к мобилизованным. Почему?», — поинтересовалась жительница Белгородской области.
Губернатор согласился с тем, что это неправильно, и сообщил, что решение уже принято.
«Согласен, не совсем правильно. Есть жители области, которые приняли решение и заключили контракты с 24 февраля и пошли добровольцами. Поэтому мы приняли решение — сегодня документ подписал — в это месяце вы получите эти выплаты, как и все остальные», — объяснил Вячеслав Гладков.
Напомним, что 12 октября губернатор объяснил, как мобилизованным получить выплаты на ребёнка. Для этого нужно подать заявление в отделение соцзащиты и предоставить документ, подтверждающий отцовство.