Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дети добровольцев получат выплаты наравне с детьми мобилизованных

Вчера, 22:14
Фото: 1MI
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже подписал соответствующий документ.

В ходе прямого эфира губернатора Белгородской области 18 октября женщина спросила, почему добровольцев не приравняли к мобилизованным, и их дети не получают выплаты.

«Если мобилизованных приравняли к добровольцам, то почему добровольцев не приравняли к мобилизованным? Выплаты три тысячи рублей на ребёнка относятся только к мобилизованным. Почему?», — поинтересовалась жительница Белгородской области.

Губернатор согласился с тем, что это неправильно, и сообщил, что решение уже принято.

«Согласен, не совсем правильно. Есть жители области, которые приняли решение и заключили контракты с 24 февраля и пошли добровольцами. Поэтому мы приняли решение — сегодня документ подписал — в это месяце вы получите эти выплаты, как и все остальные», — объяснил Вячеслав Гладков.

Напомним, что 12 октября губернатор объяснил, как мобилизованным получить выплаты на ребёнка. Для этого нужно подать заявление в отделение соцзащиты и предоставить документ, подтверждающий отцовство.

Читайте также:
В Белгородской области завершились выплаты мобилизованным гражданамЧастичная мобилизация в Белгороде скоро закончится50 жителей Белгорода подали заявления на выплаты детям мобилизованных
#Дарья Немцева#Общество#Эксклюзив#Белгород#Вячеслав Гладков#Мобилизованные#Гладков#Выплаты
Подпишитесь
Путин ввёл режим среднего реагирования в Белгородской области
Сегодня, 15:35
Число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до трёх
Сегодня, 12:46
Вячеслав Гладков прокомментировал указ Владимира Путина
Сегодня, 21:02
Уезжать ли из Белгорода? Мнения жителей города
Сегодня, 17:43
«ЧВК Вагнера» помогает строить оборонительные сооружения в Белгородской области
Сегодня, 17:56
Жители нескольких улиц Белгорода остались без света
Сегодня, 19:49