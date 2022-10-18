Что касается конкретных цифр и планов по призыву резервистов на территории области, то власти их предпочитают не раскрывать, ссылаясь на то, что речь идет о засекреченной информации. Впрочем, представители МО России, а также военных комиссариатов в разных регионах страны рапортуют о показателях и планах, рассказывают о числе призывников из числа тех, кто находится в запасе.