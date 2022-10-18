Кроме того, как отметил президент, к 14 октября 2022 года в РФ было призвано в рамках частичной мобилизации 222 000 человек.
27 сентября 2022 года военком Белгородской области заявил, что региональный план по частичной мобилизации выполнен на 83%. Таким образом, есть основания предполагать, что в ближайшее время в Белгороде и в других населенных пунктах региона частичная мобилизация действительно завершится, как ранее заявлял президент России.
Что касается конкретных цифр и планов по призыву резервистов на территории области, то власти их предпочитают не раскрывать, ссылаясь на то, что речь идет о засекреченной информации. Впрочем, представители МО России, а также военных комиссариатов в разных регионах страны рапортуют о показателях и планах, рассказывают о числе призывников из числа тех, кто находится в запасе.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что из числа призванных в рамках соответствующих мероприятий за прошедший месяц вернулись 111 жителей региона. На момент заявления, то есть на 27 сентября 2022 года, порядка 40 человек, ранее мобилизованных, находились «в отработке». Речь идет о тех, кто был призван по ошибке или в нарушение установленных законом норм.
По словам губернатора, власти региона работают со всеми обращениями и жалобами, связанными с мероприятиями, которые подразумевает частичная мобилизация.
Постановление о проведении мобилизационных мероприятий в Белгороде и в других населенных пунктах области глава региона подписал 22 сентября 2022 года. Таким образом, соответствующие мероприятия в Белгородской области начались одновременно с другими регионами России.