Последствия обстрелов Белгородской области и длинные каникулы: итоги дня

Муром под обстрелом
Село в Шебекинском городском округе попало под массированный обстрел ВСУ. Пострадавших нет, однако многие здания получили повреждения. Село атаковали дважды. Утром — без серьёзных последствий.
При втором обстреле серьёзно пострадали дом культуры, детсад, школа, офис семейного врача, магазин и дома. Жителей вывезли на безопасное расстояние.
Последствия обстрела
16 октября с украинской стороны обстреляли село Никольское в Белгородском районе. Повреждён 61 дом. В основном пострадали кровли и окна.
На фотографиях также видны повреждения заборов, фасадов. Разрушены некоторые постройки. С 19 октября дома начали активно ремонтировать. В первую очередь восстанавливают крыши и окна.
Длинные каникулы
Губернатор Вячеслав Гладков предложил школам продлить осенние каникулы. Они будут длиться две недели. Дети отдыхают с 17 октября. Эту меру глава региона назвал вынужденной из-за текущей обстановки.
В первую очередь вопрос состоит в безопасности детей. По словам Гладкова, продлить каникулы просят и родители. Чиновник считает, что дети смогут наверстать пропущенную неделю в течение учебного года.