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Последствия обстрелов Белгородской области и длинные каникулы: итоги дня

Вчера, 16:00
Село под Шебекино попало под массированный удар ВСУ, журналисты «Бел.Ру» побывали в обстрелянном Никольском, а губернатор предложил школам продлить каникулы.

Муром под обстрелом

Село в Шебекинском городском округе попало под массированный обстрел ВСУ. Пострадавших нет, однако многие здания получили повреждения. Село атаковали дважды. Утром — без серьёзных последствий.

При втором обстреле серьёзно пострадали дом культуры, детсад, школа, офис семейного врача, магазин и дома. Жителей вывезли на безопасное расстояние.

Последствия обстрела

16 октября с украинской стороны обстреляли село Никольское в Белгородском районе. Повреждён 61 дом. В основном пострадали кровли и окна.

На фотографиях также видны повреждения заборов, фасадов. Разрушены некоторые постройки. С 19 октября дома начали активно ремонтировать. В первую очередь восстанавливают крыши и окна.

Длинные каникулы

Губернатор Вячеслав Гладков предложил школам продлить осенние каникулы. Они будут длиться две недели. Дети отдыхают с 17 октября. Эту меру глава региона назвал вынужденной из-за текущей обстановки.

В первую очередь вопрос состоит в безопасности детей. По словам Гладкова, продлить каникулы просят и родители. Чиновник считает, что дети смогут наверстать пропущенную неделю в течение учебного года.

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#Обстрелы#Длинные школьные каникулы#Наталья Корявых
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