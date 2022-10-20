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В детсадах Белгорода проводят опрос о местонахождении детей

Вчера, 13:37
Фото: 1MI
По словам местных жителей, руководство детских садов интересуется, кто из детей выехал из города.

Недавно в редакцию «Бел.Ру» обратилась жительница Белгорода с просьбой узнать, зачем в детских садах среди родителей проводят опросы о местонахождении детей. Родителей спрашивают, кто из детей выехал из города и куда.

Чтобы разобраться в этом вопросе, редакция «Бел.Ру» направила официальный запрос в правительство Белгородской области. В ответе нам сообщили, что многие дети в настоящий момент не посещают образовательные организации. Согласно заключённому между образовательными учреждениями и родителями договору об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми, руководитель детского сада вправе знать, где находятся в данный момент дети и по какой причине не посещают детский сад, подчеркнули в региональном правительстве.

Также в соответствии с договором родители воспитанников обязаны сообщать руководителю детсада об изменении контактного телефона и места жительства.

В Белгородской области сохраняется «жёлтый» уровень террористической опасности. Точная информация о численности детей, находящихся на территории региона, необходима для принятия оперативных управленческих решений.
Из ответа правительства области

Также в правительстве напомнили, что в граничащих с Украиной районах Белгородской области (Грайворонский, Шебекинский, Валуйский горокруга, Вейделевский, Ровеньский, Борисовский, Белгородский и Волоконовский районы), а также в Белгороде и Яковлевском горокруге в детских садах организована работа дежурных групп.

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#Алина Харина#Образование#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Детский сад#Белгородская область#Жёлтый уровень#Дети
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