В детсадах Белгорода проводят опрос о местонахождении детей

Чтобы разобраться в этом вопросе, редакция «Бел.Ру» направила официальный запрос в правительство Белгородской области. В ответе нам сообщили, что многие дети в настоящий момент не посещают образовательные организации. Согласно заключённому между образовательными учреждениями и родителями договору об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми, руководитель детского сада вправе знать, где находятся в данный момент дети и по какой причине не посещают детский сад, подчеркнули в региональном правительстве.