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Гладков рекомендовал продлить каникулы в белгородских школах

Сегодня, 06:23
Фото: 1MI
Губернатор назвал меру вынужденной в связи с оперативной обстановкой в регионе.

Всем школам в Белгородской области рекомендовали продлить каникулы ещё на неделю. Гладков назвал меру вынужденной с связи с оперативной обстановкой. Это вопрос безопасности.

По словам губернатора, поступило много обращений от родителей с просьбой продлить каникулы. Глава региона считает, что неделю за весь учебный год школьники смогут наверстать.

В этом году осенние каникулы составят две недели. Дальнейшие решения будут приниматься позже. Также в режиме дежурных групп рекомендовано продолжить работу детским садам.

Напомним, школьники в этом году вышли на каникулы 17 октября – раньше, чем обычно. Таким образом детей пытаются обезопасить.

 

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#Общество#Губернатор#Вячеслав Гладков#Школьные каникулы#Продление#Рекомендация#Наталья Корявых
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