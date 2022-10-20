Гладков рекомендовал продлить каникулы в белгородских школах

Всем школам в Белгородской области рекомендовали продлить каникулы ещё на неделю. Гладков назвал меру вынужденной с связи с оперативной обстановкой. Это вопрос безопасности.
По словам губернатора, поступило много обращений от родителей с просьбой продлить каникулы. Глава региона считает, что неделю за весь учебный год школьники смогут наверстать.
В этом году осенние каникулы составят две недели. Дальнейшие решения будут приниматься позже. Также в режиме дежурных групп рекомендовано продолжить работу детским садам.
Напомним, школьники в этом году вышли на каникулы 17 октября – раньше, чем обычно. Таким образом детей пытаются обезопасить.