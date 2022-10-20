В Ространснадзоре рассказали об иске к ЕТК и ещё к двум белгородским перевозчикам

В Арбитражный суд Белгородской области поступили иски к пяти перевозчикам областного центра. Претензии возникли к ЕТК, а также компаниям «Белгородский пассажирский транспорт», «Городские пассажирские перевозки», «Маршрут» и «Автомиг». Во всех случаях истцом выступило региональное отделение Ространснадзора (Юго-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора ЦФО — территориальный отдел автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Белгородской области).