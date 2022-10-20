В Ространснадзоре рассказали об иске к ЕТК и ещё к двум белгородским перевозчикам

В Арбитражный суд Белгородской области поступили иски к пяти перевозчикам областного центра. Претензии возникли к ЕТК, а также компаниям «Белгородский пассажирский транспорт», «Городские пассажирские перевозки», «Маршрут» и «Автомиг». Во всех случаях истцом выступило региональное отделение Ространснадзора (Юго-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора ЦФО — территориальный отдел автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Белгородской области).
Согласно картотеке судебных дел, речь идёт об осуществлении предпринимательской деятельности без госрегистрации или специального разрешения (лицензии). Чтобы уточнить подробности, журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в ведомство.
Нам сообщили, что в настоящее время в производстве Арбитражного суда Белгородской области находятся три дела. Речь идёт об исках к компаниям ЕТК, «Белгородский пассажирский транспорт» и «Маршрут», поводом стали признаки нарушения лицензионных требований.
В ведомстве добавили, что досудебный порядок урегулирования спора, согласно статье КоАП РФ, не предусматривается.
Решения по указанным делам примет суд.