«Там нужен больше»: белгородский доброволец «Ахмата» хочет вернуться в зону СВО

Житель региона заключил краткосрочный контракт как доброволец. Сейчас он хочет вернуться в зону боевых действий, хотя говорил жене, что больше не пойдёт. Мужчина втайне надеялся, что его призовут на фронт, но повестку по частичной мобилизации он не получил. Тем не менее военный уверен, что на фронте от него пользы больше. Он вспоминает спасённые жизни и говорит, что «там он нужен больше, чем здесь».