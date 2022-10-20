«Там нужен больше»: белгородский доброволец «Ахмата» хочет вернуться в зону СВО

Белгородский доброволец спецназа «Ахмат» рассказал журналистам, почему хочет вернуться на передовую, о чеченских спецназовцах, а также чем ВСУ отличаются от НАТО. Боец с позывным «Добрый» ещё с начала спецоперации хотел отправиться на фронт.
26 февраля белгородец отправился в военкомат, но получил отказ из-за 40-летнего возраста. Мужчина не отчаялся и обратился в добровольческий батальон «Ахмат». Перед отправкой в зону СВО «Добрый» учился в Российском университете спецназа в Гудермесе. В течение двух недель его обучали тактике, подготовке, тактической медицине.
Он рассказал, что ими командовал бывший военный. Учили хорошо, поскольку после подготовки даже тяжело раненных военнослужащих удалось спасти. Погибли всего три человека — это самые низкие потери.
Из роты в 100 человек, которой командовал белгородец, домой вернулись 97. Сохранить состав удалось благодаря грамотной подготовке. По словам мужчины, их привезли на базу, вооружили и вскоре отправили на передовую.
«Мы пошли от Камышевахи до Лисичанска. Лисичанск 3 июля был освобождён в том числе нашим подразделением. Совместно с ребятами из луганской народной милиции, с ополчением 3 июля Луганская народная республика была полностью свободна», — вспоминает «Добрый».
Самые главные командиры в «Ахмате» — чеченцы. Белгородец отмечает, что никаких разногласий даже на религиозной почве не было. На фронте, по словам мужчины, никаких различий нет. Утром у него спрашивали о самочувствии, это были непосредственно бойцы из полка Рамзана Кадырова.
Изначально от военнослужащих требовалось освобождать территории, защищать гражданских, оказывать гуманитарную помощь. Также «Добрый» утверждает, что за Украину воевали бойцы НАТО. По его мнению, НАТО — хорошо разрекламированная организация. Он рассказал, что автоматные бои они не выдерживали и оставляли позиции. Что до украинцев, то многие мобилизованные у них попросту сдавались в плен.
Про бойцов нацбатальонов «Добрый» говорит, что они «употребляют наркотики, потому такие оголтелые». Позиции они, по его словам, точно так же оставляли. Белгородец утверждает, что бойцов «Ахмата» боялись больше, потому что сами себя пугали.
Житель региона заключил краткосрочный контракт как доброволец. Сейчас он хочет вернуться в зону боевых действий, хотя говорил жене, что больше не пойдёт. Мужчина втайне надеялся, что его призовут на фронт, но повестку по частичной мобилизации он не получил. Тем не менее военный уверен, что на фронте от него пользы больше. Он вспоминает спасённые жизни и говорит, что «там он нужен больше, чем здесь».