Новый обстрел и рекорд системы ПВО Белгородской области: как прошло воскресенье

Около 11:00 белгородцы услышали громкие звуки взрывов. Без последствий на земле не обошлось. В Белгороде пострадали три человека. Двоих мужчин госпитализировали. Ещё одной женщине помощь оказали амбулаторно. В областном центре незначительно повреждены четыре автомобиля, в семи квартирах многоэтажек выбиты или треснули стёкла, а также есть мелкие повреждения заборов, кровли в 16 частных домах. Есть пострадавший и в Белгородском районе. Пожилой мужчина получил контузию. Ему понадобилась помощь медиков.
В Шебекинском городском округе мужчина наступил на мину. Ему оторвало ступню. Бригада скорой помощи доставила белгородца в больницу. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате предыдущих обстрелов в лесах Белгородской области сейчас опасно. Поэтому он попросил жителей региона воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных районах.
Самолёты ВВС Украины пытались нанести удар по объектам в России, поднимаясь с предельно малых высот лишь для пуска ракет. Развернутым в Белгородской области зенитным системам С-300В4 удалось сбить два самолёта на дистанции 217 километров. Это стало рекордом по дальности поражения. Предыдущий рекорд был установлен российским комплексом С-400, который в марте сбил над Киевской областью самолёт Су-27 на удалении 150 км.