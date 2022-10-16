Новый обстрел и рекорд системы ПВО Белгородской области: как прошло воскресенье

Около 11:00 белгородцы услышали громкие звуки взрывов. Без последствий на земле не обошлось. В Белгороде пострадали три человека. Двоих мужчин госпитализировали. Ещё одной женщине помощь оказали амбулаторно. В областном центре незначительно повреждены четыре автомобиля, в семи квартирах многоэтажек выбиты или треснули стёкла, а также есть мелкие повреждения заборов, кровли в 16 частных домах. Есть пострадавший и в Белгородском районе. Пожилой мужчина получил контузию. Ему понадобилась помощь медиков.